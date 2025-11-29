El intendente encabezó un acto en honor al creador de la bandera nacional en la plazoleta de la bajada del puente que lleva su nombre. Participó una delegación del Instituto Belgraniano de la República Argentina. Luego, realizó la entrega formal de la Bandera de la Libertad Civil en la Casa de Gobierno, con presencia del gobernador.

Con una ofrenda floral y el descubrimiento de placa conmemorativa, se inició este jueves por la mañana una jornada de homenaje a Manuel Belgrano en Corrientes. El primer acto en honor al creador de la bandera nacional se realizó al pie del monumento del paseo de avenida 3 de Abril y calle Pago Largo, contiguo al puente interprovincial que lleva el nombre.

“Belgrano fue consecuente con los valores de independencia y libertad”, resaltó en la ocasión el intendente Eduardo Tassano, al encabezar dicha ceremonia que contó con la participación de integrantes del Instituto Belgraniano de la República Argentina.

La comitiva estuvo encabezada por su presidente, Manuel Belgrano, chozno nieto (quinta generación descendiente) del prócer argentino. También estuvieron directivos del Instituto Belgraniano Filial Corrientes.

Durante el encuentro en honor a Belgrano, la institución entregó un reconocimiento al intendente Tassano por su constante apoyo a la actividad belgraniana en la ciudad.

«La figura de Manuel Belgrano es de una persona íntegra y es una fuente de inspiración para los argentinos. Sobre todo, por su devoción puesta de manifiesto en la organización del país, impulsando temas como el desarrollo económico y el educativo», señaló el jefe comunal.

A la vez valoró que “sin dudas, Belgrano cobra mayor valor en el país”.

Bandera y Medalla

Tras el acto desarrollado en la plazoleta de la bajada del puente, el jefe comunal capitalino participó de un segundo encuentro en honor a Belgrano en la Casa de Gobierno, encabezado ya por el gobernador Gustavo Valdés. En el Salón Amarillo se hizo entrega formal de la Bandera de la Libertad Civil a la provincia de Corrientes, por parte del Instituto Belgraniano de la República Argentina.

Además, la institución nacional distinguió al mandatario provincial con la Medalla de Oro al Mérito, por “su labor en pro de la defensa, difusión y valoración de nuestra historia, cultura y valores patrios”, remarcaron en la oportunidad.

Congreso Belgraniano

Durante la entrega de la Bandera de la Libertad Civil a la provincia, el presidente del Instituto Belgraniano de la República Argentina anunció que el año que viene se realizará en Corrientes el 4° Congreso Nacional e Internacional Belgraniano. “Incluirá ponencias y conferencias magistrales sobre la vida y legado de Manuel Belgrano”, explicó.

“El evento recorrerá lugares significativos como Yaguareté Corá, donde nació el héroe Pedrito Reyes (el Tambor de Tacuarí), y cerrará en Corrientes, otro lugar importante en toda la historia de Belgrano”, anticipó.

Este congreso se enfocará en revivir la historia, las raíces y los valores de unidad y libertad que promovieron los padres fundadores de la patria.