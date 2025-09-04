Homenaje y último adiós al gran Raúl Barboza

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, rendirá un sentido tributo a uno de los grandes embajadores del chamamé: el maestro Raúl Barboza. Este jueves 4 de septiembre, a las 10,30, se realizará un homenaje al músico en la Sala Vañek (San Juan 546), acompañando simbólicamente la despedida a sus restos en Francia.

Se proyectará un material audiovisual sobre la vida y obra del notable compositor e intérprete, quien supo trascender fronteras con la música chamamecera. Y se espera que acompañen este momento, autoridades y artistas del género que desde siempre reconocen su virtuosismo y hoy su importante legado.

De esta manera, la Nación Chamamecera acompañará a la distancia el último adiós al reconocido acordeonista que consistirá en un funeral breve, a cajón cerrado y sin ceremonia religiosa. La misma se llevará adelante, a las 15,30, en el cementerio del Père-Lachaise de Paris, Francia (10,30 horas de argentina). Allí será su descanso final, mismo lugar que guarda los restos de grandes artistas como Frédéric Chopin, Édith Piaf, María Callas, Georges Moustaki, Yves Montand.