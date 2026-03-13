En el marco de los encuentros institucionales que el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) viene desarrollando para fortalecer la gestión ambiental e hídrica en todo el territorio provincial, el titular del organismo, el ingeniero agrónomo Sebastián Perborell, junto a su equipo técnico, mantuvo reuniones de trabajo con intendentes de los municipios de Tatacuá, Mocoretá y Manuel Derqui.

Durante los encuentros se abordaron distintos temas vinculados a la agenda ambiental e hídrica de cada localidad, con el objetivo de avanzar en acciones articuladas entre el organismo provincial y los gobiernos municipales.

Tatacuá

El titular del ICAA dialogó con las autoridades del Municipio de Tatacuá, intendente Rodolfo Ramón Maciel, el viceintendente Luis González, el responsable de Catastro Municipal Rodrigo Masilla y la asesora Edit Bandera. Durante la reunión se trataron temas vinculados a la regularización dominial, aspectos ambientales e hídricos, así como la necesidad de fortalecer la articulación institucional y el trabajo colaborativo entre el organismo provincial y el municipio.

Mocoretá

Así también, Perborell mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Mocoretá Marcelo Tisocco, con quien dialogó sobre temas prioritarios para esa localidad y la agenda de trabajo común para impulsar proyectos que promuevan el desarrollo sostenible. En este sentido, se analizaron distintas líneas de acción para avanzar en iniciativas conjuntas que fortalezcan la gestión ambiental local.

Manuel Derqui

De igual manera, el administrador general del ICAA, recibió al intendente del municipio de Manuel Derqui, Fabián Gutiérrez, con quién dialogó sobre distintos temas hídricos y ambientales de interés para el desarrollo de la comunidad, evaluando posibles acciones de acompañamiento técnico e institucional por parte del organismo provincial.

Desde el ICAA destacaron que estos espacios de trabajo permiten coordinar acciones, unificar criterios técnicos y avanzar en soluciones integrales que promuevan el ordenamiento territorial, la gestión sostenible de los recursos hídricos y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Asimismo, el organismo provincial reafirmó su compromiso de acompañar a los municipios de la provincia en el desarrollo de políticas públicas que garanticen una administración responsable del ambiente y los recursos hídricos.