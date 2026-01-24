24 enero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-105834-800

Esquina se prepara para vivir la 53ª Fiesta Provincial de la Sandía y la Producción

@ctesnot 22 diciembre, 2025 0
imagen-105192-800

Se realizó la tercera edición “Travesía Corazón del Isoró” en San Isidro

@ctesnot 2 diciembre, 2025 0
imagen-105163

Santa Ana se prepara para celebrar los 288 años de su fundación

@ctesnot 2 diciembre, 2025 0

Te pueden interesar

imagen-106620-800

Últimos días de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé con convocatoria masiva en el Cocomarola

@ctesnot 23 enero, 2026 0
549f0c66-7691-b245-aff8-ea50f9cae541-800

Se realizan obras para mejorar los servicios en los balnearios públicos de Capital

@ctesnot 23 enero, 2026 0
imagen-106617-800

El ministro Lanari Zubiaur recorrió los hospitales de Goya e Ituzaingó

@ctesnot 23 enero, 2026 0
imagen-106607-800

Las Marías aumenta su inversión productiva y el Gobierno de Corrientes ratificó su compromiso con el sector yerbatero

@ctesnot 23 enero, 2026 0