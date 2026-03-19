El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chavez, y el intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, encabezaron una jornada institucional en la que se firmó un convenio de cooperación orientado a fortalecer las gestiones para habilitar el ingreso de cítricos dulces argentinos al mercado de Estados Unidos.

La actividad se desarrolló en el Salón Dorado del municipio y contó con la participación de autoridades provinciales, representantes del sector citrícola y entidades como FEDERCITRUS y FUNDANEA. En ese marco se formalizó un acuerdo entre el Gobierno de Corrientes y la Fundación Regional de Sanidad y Calidad Citrícola del Nordeste Argentino, con el objetivo de continuar impulsando las gestiones internacionales que permitan concretar la apertura de ese mercado estratégico.

Durante el encuentro, el ministro Walter Chavez destacó la importancia estratégica de la citricultura para el desarrollo productivo provincial. “La citricultura es uno de los pilares de la producción correntina y la apertura de nuevos mercados es fundamental para generar más oportunidades para nuestros productores y fortalecer la competitividad del sector”, señaló.

En ese sentido, remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial a las gestiones que impulsa el sector. “Desde la provincia acompañamos este proceso con una inversión de 70 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Rural, porque entendemos que el acceso al mercado estadounidense puede significar un salto muy importante para toda la cadena citrícola del NEA”, afirmó.

El Ing. José Mollevi, director de Producción Vegetal resaltó que «La provincia de Corrientes es uno de los principales polos productivos de cítricos dulces del país. Actualmente cuenta con más de 27 mil hectáreas implantadas, con una producción anual estimada en 375 mil toneladas de naranja y cerca de 200 mil toneladas de mandarina, consolidando su rol central en el desarrollo citrícola argentino».

Además explicó que la etapa de auditoria de las autoridades sanitarias de EE.UU. fue culminada en el año 2019 requisitos necesario para avanzar con el análisis de riesgo de plagas.

De esta manera, el encuentro reafirmó el trabajo articulado entre el Estado provincial, el municipio y el sector productivo para posicionar a la citricultura del NEA en nuevos mercados internacionales.