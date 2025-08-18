Inauguran la pavimentación e iluminación de la avenida Igarzábal en la ciudad de Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés encabezó, este lunes por la tarde, la inauguración de la pavimentación e iluminación de la nueva avenida Igarzábal, en la intersección con avenida Argentina. La obra forma parte del plan de infraestructura urbana que impulsa la Provincia para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de la Capital.

Cerca de las cinco de la tarde, el gobernador Valdés se hizo presente en la esquina de la avenida Igarzábal y avenida Argentina y junto con la comitiva oficial realizaron la inauguración de la pavimentación e iluminación de esa arteria vial en Capital.

Seguidamente, el sacerdote Raúl Alcorta realizó la bendición de la avenida y al culminar su oración, comenzaron los discursos.

Al tomar la palabra, el gobernador Valdés expresó que “cuántas veces pasamos por acá y la verdad que venir ahora y encontrarnos con una avenida, nos hacer latir el corazón de orgullo” y luego aseguró que “la ciudad de Corrientes está muy linda, porque estamos creciendo, así que tenemos que seguir por este rumbo, de encuentro y progreso”. Repasó que “venimos asfaltando las calles del barrio La Chola y vamos avanzar hacia el Independencia, y por más que por ahí escucho que el asfalto no se come, es cierto, pero cuánta dignidad le trae a la gente”.

Recordó que tiempo atrás “nos tocó caminar por aquí y cuando se inundaba el agua llegaba hasta la cintura, hasta que comenzamos a invertir para solucionar estos problemas”. En este marco, pidió “no tener más una pelea entre el Gobierno provincial y el municipal, ya que lo que logramos con el intendente Eduardo Tassano, fue caminar, trabajar y construir juntos”.

El Gobernador manifestó de esta manera que “aquellos que nos dieron la espalda a la ciudad de Corrientes, que ahora no nos vengan a pedir el voto, porque sabemos bien cómo fueron, qué hicieron y lo que no hicieron, así que correntinos sigamos construyendo nuestra ciudad para que todos los vecinos tengan dignidad”. Por último, agradeció a las 6 familias que se reubicaron, al Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) y a los trabajadores que concretaron la obra.

Ministro Polich

“Esta es una obra muy importante porque dota de infraestructura y calidad de vida a toda la zona”, comenzó diciendo el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich al destacar la apuesta de la inversión en obras públicas en los barrios de la ciudad.

A su vez, comentó que “estas obras se suman a los trabajos realizados en las inmediaciones de Marti Y Porta, Paysandú, Cruz del Sud e Iberá donde en cada uno de estos lugares vemos un crecimiento y revalorización de los espacios” y luego, resaltó la importancia de avanzar con la apuesta a las obras urbanas ya que “siguiendo este camino lograremos construir una ciudad mejor” en pos de aportar mejoras para los vecinos.

Interventor INVICO

Al tomar la palabra, el interventor del INVICO, Lizardo González manifestó que “esta es una obra llevada adelante por el Gobierno de la provincia a través del Instituto de Vivienda y comprende 2550 metros de doble calzada, con un ancho de 8 metros cada calzada, que comprende la avenida Alta Gracia hasta la avenida Iberá” y añadió al respecto que “se hizo en dos etapas, la primera etapa de Alta Gracia hasta la calle Leloir, y de la Leloir hasta la Iberá, que es la última etapa en la que estamos hoy acá”.

Por último, el Interventor del INVICO dijo que “todas las áreas del Instituto han hecho un trabajo increíble, toda la iluminación y sobre todo destacar obras que por ahí no se ven que están abajo del pavimento, se hicieron 800 metros de desagües pluviales” y para terminar completó al remarcar que “en esta etapa hay 8 sumideros, en total son 25 sumideros en toda la Alta Gracia y esto permite que no tenga problemas en días de inclemencias climáticas”.

Intendente

En tanto, el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano destacó los logros de la zona ya que esto “se convierte en un nuevo cordón de circulación” donde “tendremos nuevos espacios de conexión para el bienestar de todos los vecinos”, indicó revalorizando la importancia de la obra.

Para finalizar el acto, el gobernador Valdés junto a los funcionarios presentes y los vecinos del lugar, realizaron el corte tradicional de cintas para dejar inaugurada la nueva avenida,

Presencias

Acompañaron el intendente, Eduardo Tassano; el viceintendente de Corrientes, Emilio Lanari; los ministros de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Educación, Práxedes López; de Producción, Claudio Anselmo; el interventor de INVICO, Lizardo González; el diputado Provinvial, Ariel Báez; el senador Nacional, Carlos Espínola, secretsrios y subsecretarios, y demás autoridades.