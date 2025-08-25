Inauguran obras en la Escuela Técnica de Mocoretá y entregan notebooks a estudiantes

El gobernador Gustavo Valdés encabezó en Mocoretá la habilitación de las refacciones integrales y la ampliación de la Escuela Técnica “Alfredo C. Passera”. En la oportunidad, además, distribuyó computadoras del programa “Incluir Futuro”, con el objetivo de seguir incorporando tecnología en el aula y mejorar las condiciones de aprendizaje de los jóvenes.

“Tenemos que enseñar en una escuela pública diferente, y creamos una mitología de estudio a través de las redes sociales, trabajamos con desarrolladores de sistemas de Corrientes”, explicó el Gobernador al iniciar su discurso, y a la vez resaltó que “toda esa metodología se debe adquirir mediante la enseñanza desde las computadoras que hoy les estamos otorgando”.

“Y hoy tenemos a todos los estudiantes de Corrientes con computadoras”, señaló el Mandatario y sobresaltó que “ya entregamos 120 mil en todo este tiempo”, y además sostuvo que “si todo va bien, en la próxima gestión, tenemos que lograr que todos los alumnos de la primaria tengan una computadora”.

“Hoy estamos inaugurando 300 metros más de escuela técnica, y tenemos que lograr que en cada ciudad haya una”, aseguró el Gobernador y consideró “hay que dotarla y ensamblarla con el sector privado, para que los alumnos salgan de una escuela profesional y se metan dentro de la industria”.

“Con la UNNE inauguramos para que todos los que tengan un talento tengan la posibilidad, sobre todo en lo 2.0, y todo el que tenga el talento, como el de programar, va a tener una oportunidad, y esto lo estamos haciendo con Incluir Fututo”, concluyó para cerrar Valdés.

Respuesta al futuro

La ministra Práxedes López expresó que es “un día muy importante para la educación, y también lo es para el Gobierno provincial, por eso tenemos 2 programas: Incluir Futuro, y la inversión en infraestructura, donde se inscribe la ampliación de esta Escuela Técnica, que es el eje fundamental de la política del Estado correntino”. En ese sentido, “Gustavo Valdés nos dice que en cada localidad debe haber una Escuela Técnica, que va a dar forma a cada lugar, ya que cada estudiante que egresa seguramente sea el apoyo para el sector productivo”.

Felicitó “a la comunidad de Mocoretá, porque la educación no la podemos hacer solos, lo tenemos que hacer con el compromiso de todos”. Confirmó de esta manera, que con la presente entrega de notebooks “se completa el 100% en la localidad, es decir que todos los alumnos que están en la escuela secundaria tienen una computadora, que abre otro camino, otra forma de aprender, de conocer, aunque el conocimiento no implica aprendizaje y ahí es donde vamos a necesitar de nuestros docentes, que seguramente trabajarán incansablemente para que ustedes se apropien de ellos”.

Por su parte, el intendente, Juan Pablo Fornaroli destacó el compromiso del Gobierno provincial por la concreción de las obras y entrega de equipamientos tecnológicos que “brindarán mayores respuestas a los estudiantes de la localidad” y agregó que “con estas herramientas le estamos abriendo las puertas al futuro”.

En la ocasión, el rector de la Escuela Tecnica Alfredo C. Passera, Pablo Sturla, agradeció al Gobernador y la ministra López por “tener una política firme e invertir en educación”, e indicó que “esto ayuda a los jóvenes correntinos ante un mundo de constante transformación donde las tecnologías y la inteligencia artificial redefinen la forma en que trabajamos”.

Detalles

En la oportunidad, el Colegio Secundario «Gregoria Matorras de San Martín» recibió un total de 183 computadoras (1er Año: 80, 2do Año: 59, 3er Año: 44). Mientras que la Escuela Técnica «Alfredo C. Passera», recibió un total de 185 (1er Año: 77, 2do Año: 44, 3er Año: 41, 6to Año: 23).

Así, 157 alumnos del primer año, 103 del segundo año, 85 del tercer año y 23 del sexto año, recibieron equipamientos.

Además, ambos establecimientos recibieron equipamientos técnicos.

En cuanto a las obras ejecutadas en la Escuela Técnica “Alfredo Carlos Passera” se llevaron adelante tareas de ampliación y refacciones integrales de cuatro aulas y galerías.

Presencias

En la jornada acompañaron al gobernador, el intendente, Juan Pablo Fornaroli, el vicepresidente 1° del Senado, Henry Fick, la ministra de Educación, Práxedes López; ministros del Poder Ejecutivo, concejales, legisladores provinciales, intendentes de localidades vecinas, concejales, el rector de la Escuela Tecnica Alfredo C. Passera, Pablo Sturla, directores de Escuelas, docentes, alumnos, entre otros.