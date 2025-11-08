Inicia en el interior la distribución de los nuevos plásticos de la tarjeta Mbareté

Los beneficiarios deberán retirar en los hospitales y centros de salud de referencia de su localidad. En Capital, la distribución fue en el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” y luego en la cartera sanitaria.

El Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo comunica que, a partir del lunes 10 de noviembre, iniciará la distribución de las nuevas tarjetas Mbareté en el interior provincial. Los beneficiarios de las mismas, deberán acercarse al hospital o centro de salud de referencia de su localidad.

A su vez, indicaron que deben asistir con el DNI y la tarjeta vieja. Y, sólo se entregará a los titulares del beneficio.

La tarjeta Mbareté permite la compra de medicamentos sin cargo en la red de farmacias adheridas. Este beneficio alcanza a las personas empadronadas que no cuentan con cobertura social y que están domiciliadas en jurisdicción de la provincia de Corrientes.

