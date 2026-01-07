Inician los trabajos pluviales en canales y tuberías en el barrio Perichón de Capital

El Gobierno de Corrientes comunicó que por decisión del gobernador Juan Pablo Valdés se iniciaron, por medio de Vialidad Provincial, trabajos pluviales en canales y tuberías ubicados en inmediaciones del acceso al barrio Perichón de Capital cerca de la Ruta Nacional N° 12. Los mismos, se realizan con el objetivo de lograr un mejor escurrimiento del agua en los desagües de esa zona y que con un trabajo de 1.200 metros lineales beneficiará a más de 8.000 vecinos.

