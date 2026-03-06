Inició el curso de lengua de señas

Este jueves 5 de marzo, dio inicio una nueva edición del curso de Lengua de Señas. El mismo se lleva a cabo en el Salón Auditorio del Campus “Deodoro Roca” de la Facultad de Derecho de la UNNE. Los inscriptos fueron más de 500 personas.

Con el objetivo de fomentar la inclusión y mejorar la comunicación con la comunidad sorda, esta semana dio inicio el curso de Lengua de Señas, una propuesta formativa y de inclusión.

El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de José Irigoyen y a través del Consejo Provincial de Discapacidad (CO.PRO.DIS), con su titular Prof. Roxana Tannuri, dieron la apertura a esta nueva edición; donde también estuvieron acompañando, Valentín Romero, Subsecretario de Desarrollo Humano e Igualdad, y el Lic. Manuel Santamaria, director de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia.

Este curso tiene una duración de 6 jueves y al finalizar se hará la entrega de certificados a los presentes. Cabe mencionar que por el éxito del curso se realiza en dos grupos la capacitación por una cuestión de espacio en el Salón Auditorio.

Cabe recordar que está destinada personal en atención al público. Durante las clases, los participantes aprenderán vocabulario básico, estructuras de la lengua de señas y herramientas para interactuar de manera respetuosa y efectiva con personas sordas.

Los organizadores destacaron la gran convocatoria registrada en el inicio del curso, lo que refleja un creciente interés por construir espacios más accesibles e inclusivos. “Aprender lengua de señas no solo es adquirir un nuevo idioma, sino también abrir puertas a la igualdad de oportunidades y al respeto por la diversidad”.