El lanzamiento fue en el barrio Quintana y Doctor Montaña de Capital. En todos los vacunatarios de Corrientes ya está disponible para la población objetivo. Por otra parte, el viernes comenzará la Campaña de Vacunación Escolar.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, inició la Campaña de Vacunación Antigripal. La actividad fue destinada a personas mayores de 65 años, quienes pudieron acceder a la dosis sin necesidad de prescripción médica.

El inicio de la campaña, fue en el Club “Jesús Nazareno” junto al Ministerio de Desarrollo Social. En esta oportunidad, fueron adultos mayores de clubes de abuelos. A su vez, también a las 10 en la Delegación Municipal del barrio Dr. Montaña, hubo la misma actividad con la Municipalidad de Corrientes donde acompañó Rafael Corona, Secretario de Salud de la ciudad.

“Están dando el ejemplo a toda la provincia”, les dijo el ministro Lanari Zubiaur a los adultos mayores que fueron a vacunarse y agregó que “promuevan la vacunación, las vacunas nos cuidan y protegen”.

Además, comunicó que se recibió más de 50 mil vacunas y sostuvo que comenzó la Campaña en la población más vulnerable. Ante la consulta de la prensa, expresó estar de acuerdo con que se haya adelantado la aplicación de la Antigripal y que Corrientes tuvo 3 casos de H3N2, pacientes que evolucionaron bien.

En cuanto a recomendaciones, pidió que se acerquen a los vacunatorios y remarcó la importancia de que los tutores controlen el Calendario Obligatorio Nacional.

A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Social, agradecieron esta actividad y la tarea que llevó adelante la Dirección de Inmunizaciones a cargo de Marina Cantero. También, remarcaron que la vacunación es una medida preventiva.

La Antigripal, ofrece protección especialmente para reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones. Por eso, se sostiene que vacunarse es la herramienta más importante para mitigar el impacto de la gripe y proteger a los grupos vulnerables.

Las dosis ya están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia para la población objetivo: niños entre 6 y 24 meses (dos dosis con un intervalo de 4 semanas), personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo) y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (deberán presentar indicación médica).

Cabe indicar que la Antigripal, puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional.

En los actos del inicio de la Campaña, acompañaron subsecretarios y directivos del Ministerio de Salud Pública.

Escuelas

Por otra parte, la presentación de la Campaña de Vacunación Escolar 2026 será el viernes 13 de marzo a las 10 en la Escuela N° 275 «Supervisor Isidro Moreira» del barrio Laguna Seca. Colocarán las dosis del Calendario Nacional de Vacunación, con autorización previa de los tutores.

La vacunación es un derecho fundamental, especialmente para los niños y niñas. La prevención constituye uno de los pilares de la salud pública, por ello desde el Gobierno de la Provincia de Corrientes, se garantizan las condiciones para que sean aplicadas en cada etapa de la vida.