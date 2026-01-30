Irigoyen se reunió con referentes de movimientos sociales

Este jueves en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social, se reunió el Ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen con los responsables de Movimientos Sociales. La misma fue en horas de la mañana con una reunión informal y de presentación.

Así, el ministro junto al subsecretario de Desarrollo Humano, Valentín Romero, el Director de la Niñez y la Familia, Manuel Santamaría y el Director General de Economía y Acción Social, Diego Medina, estuvieron reunidos en la mañana de este jueves con los referentes de los Movimientos Sociales, quienes tienen a su cargo comedores y merenderos.

El objetivo de esta primera reunión fue conocer las inquietudes de cada referente, las necesidades, trazar una línea de trabajo en conjunto, para continuar trabajando en cada barrio de la Capital y de la Provincia y reforzar el trabajo territorial.

Cabe mencionar que trabajar en equipo y la inclusión es una de las premisas de las políticas trazadas por el Gobierno de Juan Pablo Valdes.