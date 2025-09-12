Irina Zibelman y Celia Rodríguez, bronce en remo

La dupla correntina obtuvo este miércoles en horas de la mañana la medalla de bronce en la modalidad doble par senior femenino en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, que comenzaron el martes pasado en la Provincia de Santa Fe.

La Laguna Setúbal recibió a remadores de distintas provincias, que ajustaron sus botes en busca de los primeros puestos. En ese marco, Irina Zibelman y Celia Rodríguez lograron posicionarse en tercer lugar (bronce), aportando las primeras preseas para Corrientes con un tiempo de 3 minutos 46 segundos.

Primeras en el podio quedó la dupla conformada por Carmela Molina y Catalina Deandrea, ambas deportistas de Buenos Aires Rowing Club de Tigre, con un tiempo de 3 minutos 9 segundos

En tanto Úrsula Albert y Florencia Duarte, dupla de Tigre Boat Club y representantes de la provincia de Buenos Aires, lograron el segundo puesto con un tiempo de 3 minutos 21 segundos.

Cabe resaltar que la delegación correntina está siendo coordinada en esta competencia por personal técnico de la Secretaría de Deportes de la Provincia.

Los Juegos JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento), que en su primera edición se realizarán desde el 9 hasta el 14 de septiembre, son el máximo evento multideportivo que tendrá Argentina, y se disputarán cada cuatro años.

Es el primer escalón hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, después vendrán los Sudamericanos y posteriormente, en 2027, los Panamericanos de Lima. Se disputarán 58 disciplinas, 41 olímpicas y 11 paralímpicas. Participarán más de 3.000 atletas convencionales y adaptados.