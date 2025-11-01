Jardineritos desfilaron por la peatonal Junín en víspera de “Ángeles Somos”

Los pequeños del Centro de Desarrollo Infantil Municipal (CDI) del barrio Popular, ataviados para la ocasión, se trasladaron desde la plaza Cabral a la plaza Vera. Durante el trayecto solicitaron bendiciones y recibieron colaciones por parte de transeúntes y comerciantes. De esta manera, se mantiene viva una tradición de fuerte identidad local.

Con el objetivo de revivir la tradición correntina de “Ángeles Somos”, jardineritos de salas de 2, 3 y 4 años del Centro de Desarrollo Infantil Municipal (CDI) Nº1 del barrio Popular, desfilaron este viernes por la peatonal Junín, en víspera del 1 de noviembre, “Día de Todos los Santos”.

Los pequeños, acompañados de sus “seños”, padres y otros familiares, participaron de la propuesta vestidos de ángeles, solicitando bendiciones y recibiendo a cambio colaciones, consistentes en golosinas varias.

La actividad programada se cumplió en el trayecto que va desde la plaza Cabral hasta la plaza Vera, y sorprendió a ocasionales transeúntes, empleados y comerciantes de la concurrida arteria del microcentro correntino.

La directora del CDI municipal Nº1, Mercedes Sena, señaló: “Estamos recorriendo la calle Junín, como es tradición, para mantener la costumbre de Ángeles Somos, respetando siempre la religión de cada chico y de cada familia”.

“El acompañamiento de los padres hacia el CDI es mútuo y se lleva adelante día a día; también agradecemos a la gestión municipal por acompañarnos y brindarnos su apoyo para que podamos seguir inculcando educación y estas tradiciones que no se tienen que perder, y debe darse desde la niñez para el mejor desarrollo y crecimiento de los chicos”, agregó.

Sena manifestó que “la actividad se viene trabajando con los niños durante la semana, y ya se les va adelantando lo que vamos a realizar, el por qué salimos a hacer este paseo y el por qué están caracterizados como ángeles. Por suerte todo salió bien, fueron muy bien recibidos y estuvieron contentos con las colaciones que llevan en sus bolsitas”.

Participación

Cintia Luque es una de las madres que acompañó la actividad. “Soy tutora de uno de los chicos de la salita de 4 años del CDI Nº1. Gael participa de esta actividad de cuando tenía dos años y que se realiza todos los años para mantener viva la tradición de Ángeles Somos”.

“Desde que nos avisaron cuándo se iba a realizar venimos preparándonos, hace por lo menos dos semanas atrás, ya sea con la caracterización, como aprendiendo la frase que tienen que decir a cambio de la colación. La verdad que para los niños es una actividad muy linda y divertida que pueden compartir con nosotros, sus padres, ‘seños’ y el resto de la comunidad”, concluyó.