El Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, mantuvo este lunes una reunión de trabajo con el intendente de San Lorenzo, Matías Acevedo, en la que se avanzó en la articulación de estrategias deportivas conjuntas para fortalecer el deporte en dicha comunidad.

Durante el encuentro, realizado en las oficinas de la Secretaría de Deportes en la capital correntina, ambos funcionarios dialogaron sobre la proyección de políticas deportivas de cara al año 2026.

Terrile destacó la importancia de consolidar al deporte como una verdadera Política de Estado, con énfasis en la participación de niños, jóvenes y adultos mayores, y en el trabajo articulado entre Provincia y municipios.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue el relacionado a los Juegos Correntinos 2026. El Secretario subrayó que esta competencia provincial, que incluye múltiples disciplinas deportivas, se posiciona como una herramienta clave para detectar talentos, promover la inclusión y descentralizar las actividades deportivas hacia el interior.

“Queremos que los Juegos Correntinos 2026, en esta gestión del Gobernador Juan Pablo Valdés, sigan creciendo y que cada municipio, como San Lorenzo, tenga un rol protagónico. El deporte es una política que une, genera oportunidades y mejora la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Terrile al término del encuentro.