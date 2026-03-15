Jornada de comercialización de la oferta turística correntina en el Trade Show de San Pablo

La provincia de Corrientes continúa exponiendo el potencial turístico en la feria de pesca deportiva más imponente del Brasil. El Trade Show abrió sus puertas el jueves 12 y se extenderá hasta el sábado 14 de marzo en el complejo Anhembí de la ciudad de San Pablo.

El Ministerio de Turismo dispone de un stand institucional para la promoción de la variada oferta turística, a partir de distintas acciones como sorteos y premios. Además, se desarrollan encuestas a los visitantes considerando la potencialidad de nuestra provincia en materia de pesca deportiva con devolución y el turismo de naturaleza.

Por su parte, nuestros operadores turísticos se encuentran desarrollando reuniones de trabajo y tomando contacto con sus pares de ese país con el propósito de ir incorporando en sus futuras agendas de viajes a la provincia de Corrientes. Para destacar la camaradería entre los prestadores de servicios quienes contemplan la posibilidad de trabajar de manera corporativa generando paquetes integrales en distintos puntos de la provincia.

Es importante mencionar que el Estado de San Pablo registra alrededor de dos millones de pescadores deportivos destacándose también un alto porcentaje de mujeres que, cada año se incorporan a estos datos estadísticos ganando gran protagonismo como es el caso del grupo Anzuelo Rosa de alta participación en el marco de la feria pesquera.

Pesca & Compañía se halla celebrando sus 20 años de vida y en este sentido su organizador Marcelo Claro sostuvo que se trata de una edición especial. Precisamente, al momento de la apertura oficial agradeció el compromiso y acompañamiento de empresas e instituciones donde hizo especial énfasis en Corrientes, la única provincia de Argentina en participar de la muestra del sector más concurrente de Latinoamérica.

Si bien aún resta una jornada de trabajo en el Trade Show, la mayoría de nuestros empresarios turísticos coinciden en que esta presencia resulta muy positiva, resaltando además la posibilidad que brinda el Gobierno de Corrientes para que el sector privado asista a ofrecer sus productos y servicios en uno de los mercados emisivos más importante de esta parte del planeta.

Cabe mencionar que, en esta edición forman parte de la delegación correntina autoridades de la Municipalidad de Concepción del Yaguareté Corá y de Paso de la Patria para promocionar sus destinos. En tanto que también lo hacen empresarios y operadores de Capital, Paso de la Patria, Yahapé, Empedrado, Mercedes, Esquina, Ituzaingó, Concepción e Itá Ibaté.