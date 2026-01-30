El gobernador Juan Pablo Valdés se reunió este jueves en el Centro Administrativo con intendentes de Estación Torrent, Itá Ibaté y Gobernador Martínez en pos de concretar una agenda en común que brinde fortalecimiento e impulse el desarrollo de las respectivas comunas.

Así, el mandatario en diálogo con Eliana Karina Gómez, intendenta de Estación Torrent trazaron “iniciativas y líneas de trabajo a futuro” para “continuar fortaleciendo el desarrollo de esta localidad”, precisó Valdés a través de sus redes sociales.

Hizo lo propio, junto al intendente de Itá Ibaté, Rolando Rivero, con quien “coordinamos acciones y propuestas concretas”, mencionó el gobernador y, por último, “recibí al intendente de Gobernador Martinez, Gerardo Roque Perez para “avanzar en una agenda común de trabajo que impulse el desarrollo”.

Es preciso remarcar que ante este intercambio de iniciativas y mesas de diálogo se apuesta a construir una articulación concreta entre Gobierno y municipios.