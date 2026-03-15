Con la presencia del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, José Irigoyen, el titular de Deportes Jorge Terrile, y más de 60 directores de áreas deportivas del interior, se desarrolló este viernes una reunión ampliada de trabajo de cara a los Juegos Correntinos 2026.

Desde el SUM de la Secretaría de Deportes, y siguiendo los lineamientos del Gobernador Juan Pablo Valdés, el Secretario de Deportes destacó el fuerte compromiso del Gobierno de la Provincia con la realización de los juegos en su edición 2026.

En ese marco, se trazó un esquema a seguir con la competencia a fin de potenciarla en cada rincón de la geografía provincial, optimizando los recursos económicos, humanos y la infraestructura deportiva que cada municipio posee. “El trabajo articulado Provincia y Municipios es fundamental”, se remarcó.

Asimismo, se remarcó la importancia de los Juegos Correntinos en sus seis zonas geográficas como espacio de participación inclusiva, fomentando la competencia sana, la formación de talentos locales y la integración de las comunidades a través del deporte.

Con esta planificación, la Secretaría de Deportes de la Provincia busca consolidar los Juegos Correntinos 2026 como un evento de referencia, que convoca año a año a miles de jóvenes en más de 40 disciplinas deportivas.

El programa deportivo será lanzado oficialmente en el mes de abril, y se jugará en sus seis zonas geográficas en las etapas: locales, subzonales, zonales y provinciales.