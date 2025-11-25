Julia Astorga logró una pieza de 102 centímetros quedándose con Concurso de Pesca en Ituzaingó

Cerrando el calendario de torneos de pesca deportiva en la provincia de Corrientes, la localidad de Ituzaingó vivió la edición 26 del Concurso “Integración” del Surubí que distribuyó más de 150 millones de pesos en efectivo. Julia Astorga obtuvo una pieza de 102 centímetros y se convirtió en la ganadora de la competencia, integrando la barra pesquera Sapucay Surubí acompañada de dos pescadoras misioneras Andrea Humeniuk y Carla Velázquez, junto al guía Fernando Pereyra.

La feliz campeona al tomar contacto con la prensa sostuvo: Fue increíble y emocionante, la primera vez que participamos en una barra pesquera. “Tuvimos fe desde el principio y se cumplieron nuestros deseos. Después de que picó el pez varias veces, esperamos con paciencia a que volviera a picar” explicó y siguió “trabajamos en equipo para traer el pez, incluso con una lesión en el dedo”.

Consultada acerca de esta posibilidad de protagonizar uno de los concursos más convocantes dijo -animamos a otras mujeres a participar en la pesca y demostrar que pueden lograr lo mismo que los hombres. “Aprendimos mucho sobre la paciencia y el trabajo interno durante las largas horas en el agua. Formamos la barra Sapucay Surubí con amigas de Misiones y nos encomendamos a Dios antes de salir a pescar”, concluyó.

Por su parte, Víctor Báez Núñez Presidente de la Comisión Organizadora del Concurso Integración de Pesca del Surubí manifestó que fue una jornada exitosa, “la verdad que no tuvimos buena pesca por la bajante del río, y eso afecta muchísimo en el pique, pero se pudieron capturar más de 26 piezas”.

Por otra parte, destacó el hecho de que éste año fueron dos equipos de mujeres los que se llevaron el primer y segundo puesto. “Una satisfacción muy especial también, primero porque son mujeres las que cada vez más concursan, pero también otra satisfacción que son de acá, de la localidad de Ituzaingó”, explicó.

El doctor Báez Núñez no pasó por alto la oportunidad para agradecer a quienes lo acompañaron en la tarea de organizar este evento, en particular mencionó a Haidee Sosa, titular de Turismo de Ituzaingó y su equipo, y puntualmente recordó la labor de Verónica Fieni, Patricia, Beto Jiménez que se ocupó del predio, a Cristian Vidal que estuvo a cargo de la fiscalización y a Gabriel Vasalo también, que colaboró en la fiscalización y a todo el equipo que siempre está, y que básicamente hacen un trabajo arduo. Al Gobierno provincial y el Municipio de Ituzaingó por el compromiso, como así también a las marcas que acompañaron en esta edición y, mención especial a los pescadores.

Cena de pescadores

El broche de oro para la presente edición se dio en la noche del domingo 23 de noviembre en el multiespacio San Juan Bautista con la tradicional cena de camaradería entre todos los concursantes. En ese marco se produjo la entrega de premios a los ganadores tanto por equipos como en otras categorías como la de pieza mayor, mientras que también hubo espacio para sorteos especiales.

Asimismo, se puso énfasis en la propuesta de Río Limpio, una acción que apunta a la conservación de los ambientes naturales y generar conciencia sobre su cuidado. De esta forma, los pescadores colaboraron con la devolución de bolsas de residuos producto de la jornada en el río, a cambio obtuvieron un número para el sorteo de recompensas monetarias y otros elementos de pesca.

Autoridades provinciales y municipales compartieron la cena con pescadores y participaron de la entrega de premios; además se contó con la presencia de la nueva soberana del concurso, la señorita Maha Sobech. El Intendente de Ituzaingó y Gobernador electo Juan Pablo Valdés encabezó la mesa acompañado de su viceintendente Emilio Nicolás; por parte del Ejecutivo provincial asistieron la ministra de Turismo Alejandra Eliciri y el ministro de Desarrollo Social Adán Gaya, entre otros secretarios y subsecretarios.

Ganadores

Pieza mayor: Equipo 106 con un surubí de 102 centímetros. Integrantes: Julia Astorga, Carla Velázquez y Andrea Humeniuk. Guía: Fernando Pereyra. (Ituzaingó, Corrientes – Misiones).

Segundo puesto: Equipo 130 con una pieza de 93 centímetros. Integrantes: Marilen Dos Santos, Carina Ruíz Díaz y Ana Paula Dos Santos. Guía: Lucas Waller. (Oberá, Misiones).

Tercer lugar: Equipo 172 con 90 centímetros. Integrantes: Juan Muzalski, Walter Gutiérrez y Alexis Cusanelli. (Ituzaingó, Corrientes).

Primer premio por equipo: Barra Pescando Sueños, equipo 16 con 133 puntos. Montecarlo, Misiones.

Segundo puesto: Barra Sapucay Surubí con 102 puntos. (Ituzaongó, Oberá y El Dorado).

Tercer lugar: Barra Amigos Locos por la Pesca con 93 puntos. Oberá, Misiones.