La 35° Fiesta Nacional del Chamamé avanza con masivo acompañamiento de público en el Cocomarola
Organizada por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del MERCOSUR y 5° Celebración Mundial se fortalece como «Refugio de nuestra identidad», con noches de asistencia masiva en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Y además con distintas actividades como peñas, propuestas gratuitas en museos y otros espacios independientes.
Con gran afluencia de público en la jornada del lunes 19, la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chamamé se vive a pleno en el anfiteatro Cocomarola, y en toda la ciudad y en distintas localidades del interior provincial cercanas a la capital.
Entradas
Las entradas se pueden adquirir online, a través de weepas.ar o en puntos de venta físicos: Teatro Juan de Vera, San Juan 637, de 9 a 21 hs. o en boleterías del Anfiteatro, desde las 19 hs. en adelante.
Las mismas tienen un costo de $7.000 más cargo por servicio, con acceso hasta las 21 hs. y $9.000 más cargo por servicio, sin límite horario para el acceso.
Cambio de entradas por fecha
La ticketera a cargo de la comercialización de las entradas para la Fiesta Grande habilitó el cambio de fechas de entradas ya adquiridas mediante autogestión online. .
Las personas interesadas en cambiarlas, deberán enviar un correo a weepas@telco.com.ar con los siguientes datos: captura del código QR, email de quien realizó la compra, DNI del titular y especificar nueva fecha solicitada (sujeto a disponibilidad).
En una acción conjunta entre el Instituto de Cultura de Corrientes y la Universidad de la Cuenca del Plata, con la coordinación del Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA, el lunes 19 quedó inaugurada la muestra “Sensación Chamamé” de la artista visual Mónica Lena en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, ubicado en San Juan esquina 9 de Julio. La misma podrá visitarse, de 9 a 12 y de 17 a 20 hs. hasta el 30 de enero.
En tanto que del miércoles 21 al viernes 23 de enero tendrá lugar el 1° Encuentro del Libro y el Chamamé, de 17 a 20 con presentaciones de libros en torno al género, conversatorios y conciertos al cierre de cada jornada.
Ambas iniciativas forman parte de un proyecto de cogestión cultural orientado a poner en valor el patrimonio chamamecero, fortalecer la identidad regional y generar espacios de reflexión, memoria y producción cultural en diálogo con la celebración popular más importante del litoral argentino.
Museo del Chamamé- Casa Ñanderecó
Con propuestas para el miércoles 21, viernes 23 y domingo 25, el Museo del Chamamé, sito en 25 de Mayo 1141, invita a la comunidad a sumarse a las propuestas para todo público con clases de baile, charla por el Ballet Oficial de la FNCH y una peña con degustación por Cocineros del Iberá para el cierre de la fiesta, todas ellas con acceso libre.
Peñas y bailantas
Las peñas y bailantas tienen lugar en la ciudad y en localidades del interior provincial, a saber: el viernes 23 nuevamente la Pista San Jorge propone una gran bailanta con conjuntos chamameceros en vivo; el sábado 24 y domingo 25 vuelven a realizarse las bailantas chamameceras en Puente Pexoa, Riachuelo, y en San Cosme el sábado 24 de enero.
El sábado 24 se suma la peña de Brian Acevedo, músico local, desde las 20 hs. en el barrio San Gerónimo. Desde el viernes 23 al domingo 25, el Bar Estación Mariscal de Maipú 2765 propone, desde las 3 AM, música en vivo con Sangre Paiubrera, Ernestito Montiel y Avarekó respectivamente, mientras que el Bar 1588 de España y Junin ofrece una atractiva programación desde el jueves 22 al domingo 25, siempre desde las 21 hs. con la actuación de La Pilarcita, Raíz Guaraní, Ignacio Porra y Sebastián Sheridan, respectivamente.
Programación actividades 35° FNCH
Miércoles 21 de enero
San Juan esquina 9 de Julio
17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)
Presentación del libro: Aparecidos. Tesoros y leyendas de Corrientes de Kto Galeana | Moglia Ediciones
Conversatorio: «Vida y Obra: Bruno Mendoza». Autor: Cesar Florentino | Editorial SADE Corrientes
Mini Concierto de Bruno Mendoza
25 de Mayo 1141
18 hs. Clase abierta: Aprender a bailar chamamé (principiantes) | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»
Jueves 22 de enero
San Juan esquina 9 de Julio
17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)
Presentación del libro «Viracambota. Chamamé, canción política (Cosmo/Grafías)» de Paulo Ferreyra | Editorial EUDENE
Conversatorio: «Guitarra pueblera. Características del chamamé de Nino Ramírez» de José Victor Piñeiro y «Sonido Chamamecero. Cocomarola desde el violín» de María Belén Arriola | Editorial EUDENE
Mini Concierto de Nino Ramírez
Viernes 23 de enero
San Juan esquina 9 de Julio
17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)
Presentación del libro «Ñande chamameceros» de Barbara Antonini y Cesar A. Florentin | Editorial D- SADE Corrientes
Conversatorio: «Geograficidad de la música en el universo chamamecero» de Agustin Arosteguy
Presentación «Revista Ibera. Tesoro editorial del chamamé» de Pedro Zubieta | Fundación Memoria del Chamamé
Miniconcierto de Sebastián Sheridan
25 de Mayo 1141
17 hs. Clase y charla de chamamé con el Ballet Oficial | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»
Ruta 12 KM 1026
21 a 06 hs. Bailanta Pista San Jorge
Los Chaque Che | Emiliano Cardozo | Los Guepa Che | La junta chamamecera |Samuelito | Los tiradores | Los nuevos vecinos
Sábado 24 de enero
Lamarque 4877- Barrio San Gerónimo
20 Peña de Braian Acevedo
Anike Nderesaray | Braian Acevedo | Carlos Maidana | Mercedes Acosta |Anyelina Barnes
Bailanta Puente Pexoa, Riachuelo
Bailanta San Cosme
Domingo 25 de enero
25 de Mayo 1141
11 hs. Peña y degustación de platos típicos x Cocineros del Iberá | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»
Bailanta Puente Pexoa, Riachuelo
Ruta 12 KM 1026
15 a 00 hs. Bailanta Pista San Jorge
Peñas oficiales
23, 24 y 25 de enero
3 AM. Peña Oficial Bar Estación Mariscal | Maipú 2765
Viernes 23 de enero: Sangre Paiubrera | Sábado 24 de enero: Ernestito Montiel | Domingo 25 de enero: Avarekó
22, 23, 24 y 25 de enero
21 hs. Peña Oficial Bar 1588 | España esquina Junín
22 de enero: La Pilarcita | 23 de enero: Raíz Guaraní | 24 de enero: Ignacio Porra | 25 de enero: Sebastián Sheridan.
Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola
MARTES 20
Orden de Actuación
Inicio – 20:00
Ganador Pre Fiesta
Ballet
Nahir Rodriguez
Maria Eugenia Gallardo
Guaranítica
Matias Geneyro
Yamandú Costa y Facundo Rodriguez
Los Matua Mercedeños
Rudy Flores / Jöel Tortul
David Diaz Marchetto
Tradicional 6
Nostalgias Mburucuyanas
Martina Velazco
Renato Fagundez (Br) Soledad
Los Majestuosos del Chamamé
Las Voces Che Rajy
Canta Chaco
Tupá Noy
Bianca Almirón y Carolina Maidana
MIÉRCOLES 21
(por orden alfabético)
Alejandro Balbi
Chango Spasiuk
Coquimarola y su conjunto
Ganador Pre Fiesta Romeros Grupo
Grupo Avío del Alma
Ezequiel Fernández
Laura Fusz y el grupo Ipú Porá
Las Hermanas Vera y Gicela Méndez Ribeiro
Lázaro Caballero
Lorena Larrea Catterino
Mirian Beatriz (PY)
Nélida Argentina Zenón
Paula Basalo
Roy/Bernal/Peralta Trío-Homenaje a Raúl Barboza
Santiago Meza Urquidiz
Seis por Ocho
Tono Benítez y sus criollos
Raíz Guaraní