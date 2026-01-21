La 35° Fiesta Nacional del Chamamé avanza con masivo acompañamiento de público en el Cocomarola

Organizada por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del MERCOSUR y 5° Celebración Mundial se fortalece como «Refugio de nuestra identidad», con noches de asistencia masiva en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Y además con distintas actividades como peñas, propuestas gratuitas en museos y otros espacios independientes.



Con gran afluencia de público en la jornada del lunes 19, la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chamamé se vive a pleno en el anfiteatro Cocomarola, y en toda la ciudad y en distintas localidades del interior provincial cercanas a la capital.



Entradas

Las entradas se pueden adquirir online, a través de weepas.ar o en puntos de venta físicos: Teatro Juan de Vera, San Juan 637, de 9 a 21 hs. o en boleterías del Anfiteatro, desde las 19 hs. en adelante.



Las mismas tienen un costo de $7.000 más cargo por servicio, con acceso hasta las 21 hs. y $9.000 más cargo por servicio, sin límite horario para el acceso.



Cambio de entradas por fecha

La ticketera a cargo de la comercialización de las entradas para la Fiesta Grande habilitó el cambio de fechas de entradas ya adquiridas mediante autogestión online. .



Las personas interesadas en cambiarlas, deberán enviar un correo a weepas@telco.com.ar con los siguientes datos: captura del código QR, email de quien realizó la compra, DNI del titular y especificar nueva fecha solicitada (sujeto a disponibilidad).

En una acción conjunta entre el Instituto de Cultura de Corrientes y la Universidad de la Cuenca del Plata, con la coordinación del Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA, el lunes 19 quedó inaugurada la muestra “Sensación Chamamé” de la artista visual Mónica Lena en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, ubicado en San Juan esquina 9 de Julio. La misma podrá visitarse, de 9 a 12 y de 17 a 20 hs. hasta el 30 de enero.



En tanto que del miércoles 21 al viernes 23 de enero tendrá lugar el 1° Encuentro del Libro y el Chamamé, de 17 a 20 con presentaciones de libros en torno al género, conversatorios y conciertos al cierre de cada jornada.



Ambas iniciativas forman parte de un proyecto de cogestión cultural orientado a poner en valor el patrimonio chamamecero, fortalecer la identidad regional y generar espacios de reflexión, memoria y producción cultural en diálogo con la celebración popular más importante del litoral argentino.



Museo del Chamamé- Casa Ñanderecó

Con propuestas para el miércoles 21, viernes 23 y domingo 25, el Museo del Chamamé, sito en 25 de Mayo 1141, invita a la comunidad a sumarse a las propuestas para todo público con clases de baile, charla por el Ballet Oficial de la FNCH y una peña con degustación por Cocineros del Iberá para el cierre de la fiesta, todas ellas con acceso libre.



Peñas y bailantas

Las peñas y bailantas tienen lugar en la ciudad y en localidades del interior provincial, a saber: el viernes 23 nuevamente la Pista San Jorge propone una gran bailanta con conjuntos chamameceros en vivo; el sábado 24 y domingo 25 vuelven a realizarse las bailantas chamameceras en Puente Pexoa, Riachuelo, y en San Cosme el sábado 24 de enero.



El sábado 24 se suma la peña de Brian Acevedo, músico local, desde las 20 hs. en el barrio San Gerónimo. Desde el viernes 23 al domingo 25, el Bar Estación Mariscal de Maipú 2765 propone, desde las 3 AM, música en vivo con Sangre Paiubrera, Ernestito Montiel y Avarekó respectivamente, mientras que el Bar 1588 de España y Junin ofrece una atractiva programación desde el jueves 22 al domingo 25, siempre desde las 21 hs. con la actuación de La Pilarcita, Raíz Guaraní, Ignacio Porra y Sebastián Sheridan, respectivamente.



Programación actividades 35° FNCH



Miércoles 21 de enero

San Juan esquina 9 de Julio

17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)

Presentación del libro: Aparecidos. Tesoros y leyendas de Corrientes de Kto Galeana | Moglia Ediciones

Conversatorio: «Vida y Obra: Bruno Mendoza». Autor: Cesar Florentino | Editorial SADE Corrientes

Mini Concierto de Bruno Mendoza

25 de Mayo 1141

18 hs. Clase abierta: Aprender a bailar chamamé (principiantes) | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»



Jueves 22 de enero

San Juan esquina 9 de Julio

17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)

Presentación del libro «Viracambota. Chamamé, canción política (Cosmo/Grafías)» de Paulo Ferreyra | Editorial EUDENE

Conversatorio: «Guitarra pueblera. Características del chamamé de Nino Ramírez» de José Victor Piñeiro y «Sonido Chamamecero. Cocomarola desde el violín» de María Belén Arriola | Editorial EUDENE

Mini Concierto de Nino Ramírez



Viernes 23 de enero

San Juan esquina 9 de Julio

17 a 20 hs. 1º Encuentro del Libro y Chamamé (4to piso del MACC)

Presentación del libro «Ñande chamameceros» de Barbara Antonini y Cesar A. Florentin | Editorial D- SADE Corrientes

Conversatorio: «Geograficidad de la música en el universo chamamecero» de Agustin Arosteguy

Presentación «Revista Ibera. Tesoro editorial del chamamé» de Pedro Zubieta | Fundación Memoria del Chamamé

Miniconcierto de Sebastián Sheridan

25 de Mayo 1141

17 hs. Clase y charla de chamamé con el Ballet Oficial | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»

Ruta 12 KM 1026

21 a 06 hs. Bailanta Pista San Jorge

Los Chaque Che | Emiliano Cardozo | Los Guepa Che | La junta chamamecera |Samuelito | Los tiradores | Los nuevos vecinos



Sábado 24 de enero

Lamarque 4877- Barrio San Gerónimo

20 Peña de Braian Acevedo

Anike Nderesaray | Braian Acevedo | Carlos Maidana | Mercedes Acosta |Anyelina Barnes

Bailanta Puente Pexoa, Riachuelo

Bailanta San Cosme



Domingo 25 de enero

25 de Mayo 1141

11 hs. Peña y degustación de platos típicos x Cocineros del Iberá | Museo del Chamame Casa «Ñanderecó»

Bailanta Puente Pexoa, Riachuelo

Ruta 12 KM 1026

15 a 00 hs. Bailanta Pista San Jorge

Peñas oficiales

23, 24 y 25 de enero

3 AM. Peña Oficial Bar Estación Mariscal | Maipú 2765

Viernes 23 de enero: Sangre Paiubrera | Sábado 24 de enero: Ernestito Montiel | Domingo 25 de enero: Avarekó

22, 23, 24 y 25 de enero

21 hs. Peña Oficial Bar 1588 | España esquina Junín

22 de enero: La Pilarcita | 23 de enero: Raíz Guaraní | 24 de enero: Ignacio Porra | 25 de enero: Sebastián Sheridan.



Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola



MARTES 20

Orden de Actuación



Inicio – 20:00

Ganador Pre Fiesta

Ballet

Nahir Rodriguez

Maria Eugenia Gallardo

Guaranítica

Matias Geneyro

Yamandú Costa y Facundo Rodriguez

Los Matua Mercedeños

Rudy Flores / Jöel Tortul

David Diaz Marchetto

Tradicional 6

Nostalgias Mburucuyanas

Martina Velazco

Renato Fagundez (Br) Soledad

Los Majestuosos del Chamamé

Las Voces Che Rajy

Canta Chaco

Tupá Noy

Bianca Almirón y Carolina Maidana



MIÉRCOLES 21

(por orden alfabético)



Alejandro Balbi

Chango Spasiuk

Coquimarola y su conjunto

Ganador Pre Fiesta Romeros Grupo

Grupo Avío del Alma

Ezequiel Fernández

Laura Fusz y el grupo Ipú Porá

Las Hermanas Vera y Gicela Méndez Ribeiro

Lázaro Caballero

Lorena Larrea Catterino

Mirian Beatriz (PY)

Nélida Argentina Zenón

Paula Basalo

Roy/Bernal/Peralta Trío-Homenaje a Raúl Barboza

Santiago Meza Urquidiz

Seis por Ocho

Tono Benítez y sus criollos

Raíz Guaraní