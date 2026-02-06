La alegría y el colorido de los Carnavales Barriales se traslada al Juan de Vera

A partir de las 20, cerca de una treintena de comparsas y agrupaciones desfilarán sobre la avenida Colón. Debido al corsódomo itinerante, durante la jornada habrá corte de calles y desvíos de colectivos urbanos de la línea 104 A.

El sonar de tambores y cajitas de los Carnavales Barriales se trasladará este jueves al Juan de Vera, donde los comparseros desplegarán su colorido y alegría a la populosa barriada y vecinos de la zona, en esta gran y multitudinaria celebración popular organizada por la Municipalidad de Corrientes.

Desde las 20, las 27 comparsas que participan de esta propuesta cultural que identifica a los correntinos dirán presente en el corsódromo itinerante.

Esta cuarta noche tendrá como escenario a la avenida Colón, desde El Cano (concentración) hasta avenida del IV Centenario (desconcentración) del barrio Juan de Vera. Por tal motivo, desde horas tempranas habrá desvío de colectivos de la línea 104 A que recorre por la zona.

De acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Transporte, el desvío de la mencionada línea al centro será por IV Centenario, Teniente Ibáñez, Guastavino, a recorrido; mientras que el regreso a la cabecera del 104 A será la habitual.

Durante la jornada carnestolenda los cortes y desvíos en el barrio Juan de Vera serán los siguientes: avenidas IV Centenario y Colón, Colón y El Cano, Chubut y Zárate, Chubut y Hernandarias, Chubut y Balboa, Chubut e Irala, Santa Cruz y Ayolas, Santa Cruz y Héroes Civiles, Santa Cruz y José R. Vidal, J. R. Vidal y C. Rivadavia, Hernán Cortés y Solís, Hernán Cortés y Ayolas, Hernán Cortés e Irala, Hernán Cortés y Balboa, Hernán Cortés y Hernandarias, Hernán Cortés y Zárate.

Cabe aclarar que como en cada noche de corso barrial, el desfile contará con la presencia de personal de Guardia Urbana, del área de Transporte, agentes de tránsito, de la policía provincial, además del servicio de salud municipal con el apoyo de ambulancias y agentes de Higiene Urbana.

Pasión de comparseros

La secretaria de Cultura y Educación municipal, Keren Anderson, destacó la masiva concurrencia de vecinos y turistas en cada noche de carnaval barrial. “El comparsero está dándolo todo en la comparsa, desplegando su pasión por la agrupación al que pertenece y el vecino y turista está acompañando su paso con aplausos y alentándolos”, resaltó.

La funcionaria recordó que, tras el paso de los corsos por el Juan de Vera, sólo restan dos noches más de carnaval barrial. El 10 de febrero en las Mil Viviendas y el cierre el próximo 12 de febrero en costanera Sur.

Confirmó que desfilarán las comparsas y agrupaciones: Ara Porá, Imperial, Aramú, Osiris, Mitha Jorhu, Bella Esperanza, Belleza Unida, Cambá Cuá Show, Belleza Taragüí, Taragüí Porá, Fantasía, Porto Carioca, Renacer, Resplandor del Litoral, Sarava, Samba Pasión, Rubí Show, América, Las Traviesas, La Jaula de las Locas, Furia Loca, Los Dandys, Mita Porá, Payasos del Cacique y Drácula.

Además, participarán como invitados: Centro de Jubilados de la Provincia, Yasi Berá (Riachuelo) y Ñande Mbareté.

Por último, recordó que se transmitirá a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Corrientes: Facebook (CorrientesMuni) y YouTube (@municipalidaddecorrientes).