La ciudad continúa con los festejos y actividades al aire libre en el Mes de Corrientes

Desde este martes y hasta el domingo se llevará adelante el Encuentro Nacional de Escultores en Metal en el parque ex Hipódromo. Además, están previstos: un taller participativo, ciclo de conferencias, El Circo en tu Barrio, entre otras propuestas para el disfrute de toda la familia.

En el marco del Mes de Corrientes, durante toda la semana habrá diferentes actividades abiertas a todo público organizadas por la Municipalidad de Corrientes. Las propuestas se desarrollarán desde el martes hasta el domingo en diferentes espacios públicos de la ciudad para vecinos y visitantes.

Desde el martes y hasta el domingo se realizará el 8° Encuentro Nacional de Escultores en Metal en el parque ex Hipódromo, ubicado por la avenida Alfonsín y calle Rizzuto, de 10 a 18, con acceso libre y gratuito. Además, este martes, pero en la Sociedad españa se llevará adelante el taller participativo ‘Construyendo el futuro turístico en Corrientes’.

El miércoles tendrá lugar el ciclo de conferencias de la Ciudad ‘Acto de homenaje y recordación a Víctor Manuel Claver’ en el zaguán del Museo Histórico Provincial (9 de Julio 1044), desde las 11, mientras que desde las 21 se realizará una nueva edición de “⁠El HuMors es cultura”, show de stand up, con presencia de artistas locales en el bar Mil588, Junín 1687.

El jueves, la Municipalidad preparó una nueva presentación de El Circo en tu Barrio en la plaza de la Memoria, del barrio Ponce, desde las 19. Y por la noche, a partir de las 21, se realizará el ciclo ‘Nuestra Música’ en la Estación Mariscal (avenida Maipú 2777).

Entre tanto, el viernes se hará la donación de documentos inéditos de la historia de Casa Molinas, en las instalaciones del edificio ubicado por Pellegrini 937, desde las 19.30. Asimismo, está disponible el Paseo Naútico de 17 a 18, que tiene como lugar de salida la Guardería Naútica Stella Maris.

Fin de semana

El sábado estará cargado de actividades comenzando con un taller de estructuras de carnaval sin soldadura (1er. módulo) en el parque Ex-Hipódromo (Justino entre Av. Alfonsín y Rizzuto), desde las 15; le seguirá la Copa Arandú (torneo de ajedrez con sistemas suizos y categorías libres, sub 8, sub 11 y sub 14) en la plaza La Cruz, a partir de las 15, y Corrientes al lienzo 5° edición del Concurso de Dibujo y Pintura al Aire Libre en el Colegio Nacional “General San Martín” por Fray José de la Quintana 699, de 16 a 19.

Además, está prevista la segunda fecha de Maratones Barriales (competencia: 2k participativo y 5k competitivo), desde las 16, en la plaza San Pantaleón del barrio Laguna Seca (Pitágoras entre Las Piedras y Resoagli).

Ese mismo día se llevará adelante “Descubrí Corrientes y tertulia correntina”, desde las 18 en el Ministerio de Seguridad (Salta 511), que contará con disertantes como María Núñez Camlina, Maisa Angélica y Juan Manuel Arnaiz.

Por último, el domingo se desarrollará la feria “Día del Animal” en el parque Camba Cuá, de 16 a 19.30.

Se llevará a cabo también “Viví en movimiento, para vivir mejor” en la avenida Costanera con carreras de 5 kilómetros y 2 kilómetros, caminata y clase de zumba, desde las 9.

Entre tanto, se prevé el desarrollo del evento coreano Hello Hallyu, de 15 a 23.30, en el parque Cambá Cuá; y para los amantes de los autos clásicos, se realizará un encuentro en el mismo espacio público, desde las 15.

Asimismo, el domingo 27, desde las 19, el programa “Descubrí Corrientes” se hará con el recorrido por el cementerio San Juan Bautista. En este caso, saldrá un colectivo, a las 18,30, desde la plaza Cabral. En ambos casos, serán con cupos limitados. Los interesados en participar pueden hacerlo inscribiéndose a: https://visitcorrientes.tur.ar/descubri/

Cronograma completo

Martes 22 de abril

– 8vo Encuentro Nacional de Escultores en Metal | Parque Ex-Hipódromo (Justino entre Av. Alfonsín y Rizzuto). De 10 a 18 h

– Taller participativo ‘Construyendo el futuro turístico en Corrientes’ (Espacios de debate, participación y planificación para potenciar el turismo) | Sociedad Española (Mendoza 530). Desde las 15 h

Miércoles 23 de abril

– 8vo Encuentro Nacional de Escultores en Metal | Parque Ex-Hipódromo (Justino entre Av. Alfonsín y Rizzuto). De 10 a 18 h

– Ciclo Conferencias de la Ciudad ‘Acto de homenaje y recordación a Víctor Manuel Claver’ | Zaguán del Museo Provincial (9 de Julio 1044). Desde las 11 h

– ⁠El HuMors es cultura (show de stand up, presencia de artistas locales y mucho más) | Mil588 Café & Restó (Junín 1687). Desde las 21 h

Jueves 24 de abril

– 8vo Encuentro Nacional de Escultores en Metal | Parque Ex-Hipódromo (Justino entre Av. Alfonsín y Rizzuto). De 10 a 18 h

– El Circo en tu Barrio | Barrio Ponce. Plaza de la Memoria (César Álvarez y Carlos Marcón). Desde las 19 h

– ⁠Ciclo ‘Nuestra Música’ | Estación Mariscal (Av. Maipú 2777). Desde las 21 h

Viernes 25 de abril

– 8vo Encuentro Nacional de Escultores en Metal | Parque Ex-Hipódromo (Justino entre Av. Alfonsín y Rizzuto). De 10 a 18 h

– Donación de documentos inéditos de la historia de Casa Molinas | Casa Molinas (Pellegrini 937). Desde las 19.30 h

– Paseo Náutico de 17 a 18, el lugar de salida es de la Guardería Naútica Stella Maris.

Sábado 26 de abril

* 8vo Encuentro Nacional de Escultores en Metal | Parque Ex-Hipódromo (Justino entre Av. Alfonsín y Rizzuto). De 10 a 18 h

– Taller de estructuras de Carnaval sin soldadura (1er. módulo) – | Parque Ex-Hipódromo (Justino entre Av. Alfonsín y Rizzuto). Desde las 15 h

– Copa Arandú (torneo de ajedrez con sistemas suizos y categorías libres, sub 8, sub 11 y sub 14) | Plaza La Cruz. Desde las 15 h

– Segunda fecha de Maratones Barriales (competencia participativas en 2k participativo y 5k competitivo) | Barrio Laguna Seca. Plaza San Pantaleón (Pitágoras entre Las Piedras y Resoagli). Desde las 16 h

– ‘Corrientes al Lienzo’ 5ta edición del Concurso de Dibujo y Pintura al Aire Libre | Colegio Nacional ‘General San Martín’ (Fray José de la Quintana 699). De 16 a 19 h

-Descubrí Corrientes y tertulia correntina, desde las 18 en el Ministerio de Seguridad (Salta 511).

– Inauguración del ‘Paseo del Comparsero’: (Nuevas esculturas realizadas durante el 8vo Encuentro Nacional de Escultores) | Parque Ex-Hipódromo (Justino entre Av. Alfonsín y Rizzuto). Desde las 18 h

Domingo 27 de abril

* 8vo Encuentro Nacional de Escultores en Metal | Parque Ex-Hipódromo (Justino entre Av. Alfonsín y Rizzuto). De 10 a 18 h

* Feria ‘Día del Animal’ | Parque Camba Cuá. Zona piletón (Misiones y 9 de Julio). De 16 a 19.30 h

– Viví en movimiento, para vivir mejor con carreras de 5 kilómetros y 2 kilómetros, caminata y clase de zumba, desde las 9

– Hello Hallyu, de 15 a 23.30 en el parque Cambá Cuá.

– Encuentro de Autos clásicos desde las 15, en el parque Cambá Cuá

-Descubrí Corrientes, desde las 19, en el Cementerio San Juan Bautista