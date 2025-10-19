Corrientes soportó sin mayores inconvenientes un nuevo episodio de precipitaciones intensas: un acumulado de 150 milímetros entre el jueves y hoy. Desde la Subsecretaría de Gestión de Riesgo municipal se destacó el correcto funcionamiento del sistema de desagües y la respuesta que dan los equipos municipales en los sectores más vulnerables.

Durante la jornada del jueves y lo que va del viernes, la ciudad de Corrientes registró una importante cantidad de precipitaciones que, en promedio, rondan los 150 milímetros acumulados en promedio, según el reporte oficial de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo de la Municipalidad. A pesar del volumen de agua, el sistema de desagües respondió de manera adecuada, permitiendo el normal escurrimiento en la mayoría de las zonas urbanas.



El subsecretario de Gestión de Riesgo, José Pedro Ruíz, informó que “la cantidad de agua caída este viernes hasta las 8.15 de la mañana fue de 55 milímetros en la zona del barrio Montaña y de 40 milímetros en el centro. Las precipitaciones comenzaron cerca de las 4 de la mañana, con interrupciones, y desde las 6.15 estamos con una lluvia constante”.



Ruíz destacó que “la ciudad está soportando bastante bien, teniendo en cuenta que estamos con una lluvia continua durante más de dos horas y que ayer llovió 118 milímetros en el barrio Dr. Montaña y 80 milímetros en el Palacio”.



En relación al estado de las calles, el funcionario detalló que “en las calles con pavimento, el agua escurre normalmente, mientras que en los barrios periféricos y zonas de asentamientos es donde tenemos algunos inconvenientes porque la absorción del suelo ya es menor por la cantidad de agua caída durante los dos días”.



Asimismo, aseguró que el servicio de transporte público de pasajeros se presta con normalidad, y solicitó a los vecinos no sacar los residuos porque se resolvió suspender la recolección durante la mañana, debido a las precipitaciones. Confirmó además la caída de un árbol en la esquina de las calles Héroes Civiles y Necochea, en inmediaciones al Hospital José Ramón Vidal.



Señaló que en el Dr. Montaña, donde se había producido un socavamiento el día anterior, “se realizó el vallado de la zona, ya que no se puede realizar ningún trabajo a raíz de la lluvia”.



Desde el Municipio capitalino se mantiene un monitoreo permanente de los sectores más vulnerables, con cuadrillas que intervienen para facilitar el escurrimiento, en el marco del Plan Hídrico y de Contingencia que impulsa la gestión del intendente Eduardo Tassano.



PRONÓSTICO



En cuanto a las previsiones meteorológicas para las próximas horas, se indicó que el pronóstico de lluvia se mantiene hasta la tarde-noche de este viernes, mientras que el fin de semana está previsto que mejoren las condiciones.