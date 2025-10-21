21 octubre, 2025

La ciudad está normalizada pese a los 150 milímetrosde lluvia registrados en dos días

@ctesnot 17 octubre, 2025
Este lunes 20 inicia el pago del plus complementario a municipales

@ctesnot 16 octubre, 2025
El Concejo aprobó la actualización del boleto

@ctesnot 16 octubre, 2025

Salud Pública realizó un importante avance en Historia Clínica Digital

@ctesnot 21 octubre, 2025
Docentes de Inicial analizaron la política educativa y los materiales de trabajo provinciales

@ctesnot 21 octubre, 2025
La Costanera fue escenario de la gran final de la competencia “VDF de Costa a Costa”

@ctesnot 21 octubre, 2025
El Taragüí Rock 2025 tendrá una fuerte impronta correntina y regional

@ctesnot 20 octubre, 2025