La creatividad, fue el tema central de la masterclass dictada por Nacha Guevara en el Teatro Vera

La clase magistral impartida por Nacha Guevara este domingo en el Teatro Oficial Juan de Vera convocó a artistas, actores y referentes de las artes escénicas de la región. La cuarta fecha del ciclo de Masterclasses será con Ricky Pashkus, director, coreógrafo y docente, el viernes 1, mientras que el sábado 2 de agosto tendrán lugar las audiciones para las becas federales 2026 del Instituto Argentino de Musicales que dirige Pashkus junto a Fer Dente.

Actriz, cantante y directora con más de 60 años de trayectoria en la escena nacional e internacional, Nacha Guevara se presentó el pasado domingo ante una audiencia integrada por artistas, actores y actrices locales nóveles y de marcada trayectoria local y regional, con la creatividad como eje central en el marco de su clase magistral.

Durante dos horas, Nacha brindó pautas sobre el abordaje del oficio escénico, orientadas a lo motivacional, en base a su extensa trayectoria y vivencias, marcadas siempre por la experimentación y la búsqueda de la verdad y la belleza en el plano artístico, ese contexto que permite a quiénes eligen la actuación, el cine o el teatro, jugar y despojarse de los miedos. “Es muy importante hacer el ridículo, la perfección no existe, y a veces por temor, nos perdemos de vivir la experiencia”, aseveró.

“Para este trabajo es muy importante tener un mundo emocional muy desarrollado y muy curtido desde muy temprano, es imposible entender como es el otro o interpretar a otros si en la vida no se han tenido dificultades en el camino. A mí me tocó ser muy joven en un momento especial en el mundo, los 60s, un período de mucha libertad interior, de mucho atrevimiento, de mucha fragilidad y riesgo estético, todo pasaba a la vez e iba en una sola dirección, formó parte de ese momento, y no nos importaba lo que los demás pensaban sobre lo que queríamos hacer, la opinión ajena no existía, no la registrábamos. Hoy eso es muy difícil de entender, porque es muy difícil hacer lo que uno desea cuando está pendiente de lo que piensa el otro o de agradar”, contaba en la conferencia previa a su clase magistral.

“Ese fue un llamado a una parte de nuestra generación, y correspondió a lo que pasaba en el mundo. Fue algo que sucedió y nos montamos en esa ola. El Instituto Di Tella fue fundamental para eso, porque fue un instituto que permitía equivocarse, y eso hoy no está permitido, hoy solo se buscan resultados, éxitos inmediatos, y en el arte y en la vida, todo es ensayo y error. Cuando se buscan resultados inmediatos sin pasar por el proceso de equivocarse, los resultados son muy pobres. Todo es inmediato y rápido, y lo que nace rápido, muere rápido. Los que siguieron en esto, batallaron años para encontrar su voz propia voz. Nosotros no sabíamos que estábamos haciendo eso, ahora con los años puedo verlo, pero nosotros lo hicimos simplemente”, expresó Nacha sobre sus inicios.

La creatividad fue tema central en la clase, “la creatividad es un derecho de nacimiento, y cuando eso no se desarrolla, crea mucha frustración en el ser humano, y mucha infelicidad. Hay que tomarse la libertad y el riesgo de hacer lo que uno quiere hacer, es un deseo, disfrutar el proceso creativo, no tener miedo a equivocarse”.

Lo que sigue

La cuarta fecha del ciclo de masterclasses propuestos por el Teatro Oficial Juan de Vera, dependiente del Instituto de Cultura, con acceso gratuito e inscripciones previas, será de la mano del coreógrafo y docente Ricky Pashkus, el viernes 1 de agosto. El sábado 2 de agosto, desde las 10, habrá audiciones para las becas federales 2026 del Instituto Argentino de Musicales que Pashkus lleva adelante junto a Fer Dente.

Las personas interesadas en audicionar, podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/2et3nmvz