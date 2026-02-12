Hubo reuniones con referentes de áreas de diferentes municipios con el objetivo de trabajar de manera conjunta. A su vez, se recuerda que la Junta Central atiende por la mañana de lunes a viernes.

El Ministerio de Salud Pública a cargo de Emilio Lanari, a través de la Dirección de Atención a la Discapacidad que coordina Mirta Mendoza, avanza en el trabajo articulado con diferentes instituciones en relación a la accesibilidad y equidad. En estos últimos días, hubo reuniones con referentes de municipios con quienes se coodinaron acciones.

A su vez, Mendoza comentó que se reunió con Paula Kees, directora del Centro de Atención al Desarrollo de la Infancia y Adolescencia (CADIA) de la Municipalidad de Corrientes. En este sentido, destacó que se viene trabajando hace muchos años “siempre con muy buenos resultados”.

“En esta oportunidad, acordamos nuevas estrategias y abordajes, que responden a indicaciones del ministro Lanari en el marco de los ejes trazados por el gobernador Juan Pablo Valdés”, indicó.

Al mismo tiempo, agregó que “con respecto al Plan Estratégico, fue diseñado conforme a los lineamientos del ministro, el cual contempla: trabajo articulado con Atención Primaria de la Salud, presencia de la Junta Itinerante en toda la provincia y continuidad de la estrategia CUD Accesible en las escuelas”.

Por otra parte, sostuvo que la Junta Central en capital continúa la atención en forma ininterrumpida y que el horario de atención al público es de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 en 9 de Julio 1041.

Cabe recordar que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público que certifica la discapacidad de la persona respecto a las áreas intelectual y mental, visual, motora, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal urológica y/o digestivo/hepática. Este, le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. Tiene validez en todo el país y su tramitación es voluntaria y gratuita.

Durante el 2025 se han realizado más de 7.500 evaluaciones entre: CUD otorgados, denegados y pendientes. El total de personas con estos certificados activos en toda la provincia al 30 de noviembre, fue de 31.940, dónde 18.047 fueron emitidos por primera vez y 13.893 correspondieron a actualizaciones.

Las juntas del interior funcionan en los hospitales de Paso de los Libres, Mercedes, Goya, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé y Bella Vista.