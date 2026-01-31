El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación, comunica que a partir del próximo lunes 2 de febrero la Dirección de Títulos funcionará en el Centro Administrativo de dicha cartera, ubicado en Salta 731 de la Capital. Esta medida implica el traslado de todas las gestiones administrativas y de atención al público a la nueva sede.

A fin de organizar la recepción y entrega de documentación, se han establecido turnos específicos para cada trámite:

Mesa de entradas: El ingreso de expedientes se realizará de 8 a 13, mientras que el retiro de los mismos podrá efectuarse de 14 a 17.

Transportes: La recepción y devolución de documentación para este sector tendrá un horario unificado de 14 a 17.

Registro y certificaciones: El registro de títulos, la certificación de copias y la emisión de constancias de título en trámite (para aquellos que no cuenten con firma digital) se llevará a cabo de 7 a 13.

Requisitos y consultas

La cartera educativa recuerda que los requisitos necesarios para completar cada una de las gestiones mencionadas se encuentran detallados y disponibles para su consulta en la página web oficial del Ministerio de Educación (www.mec.gob.ar).