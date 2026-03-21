La Escuela de Gobierno como un espacio para generar nuevos paradigmas en gestión pública

En el marco de un cambio de paradigma en la administración pública, el gobernador, Juan Pablo Valdés, encabezó el lanzamiento de la Escuela de Gobierno de Corrientes. Una iniciativa que busca brindar herramientas de formación política y liderazgo para adaptar la gestión de los municipios a las nuevas demandas sociales y al actual contexto económico.

Este viernes el gobernador Juan Pablo Valdés en el Auditorio Julián Zini realizó la presentación de la Escuela de Gobierno 2026 donde destacó la importancia de la capacitación política y técnica destinada a quienes cumplen funciones públicas como a quienes aspiran a contar con dichas herramientas en la materia.

Así, la Escuela de Gobierno hará foco en habilidades clave como la planificación estratégica, la formación de equipos con especialización técnica, la gestión en contextos de restricción para aprender a administrar recursos escasos, y en la cercanía con la gente.

Durante el acto de presentación, realizado en el auditorio Julián Zini, el gobernador Juan Pablo Valdés remarcó que la iniciativa apunta a brindar herramientas concretas a los trabajadores estatales mediante diplomaturas y otras instancias de formación. “Es importante la modernización, pero también la educación y la capacitación del recurso humano”, remarcó apostando a estos pilares como primordiales.

En tanto, el mandatario volvió a insistir en la importancia de ser más eficientes en pos de contar con herramientas que acorten los plazos y a la vez poder encontrar mejores soluciones y así “abordar desde diferentes áreas la problemática que nos plantea la comunidad hoy y de esta manera lograr nosotros la eficiencia de parte del Estado”, subrayó.

Por otro lado, destacó la incorporación de la mirada de Andrés Rabossi -quien colaborará en la coordinación de diversos programas que se dicten desde la Escuela de Gobierno-, a quien definió como una persona de gran nivel que aportará su experiencia y conocimientos en la formación de los equipos de gobierno.

También dio a conocer que la Escuela de Gobierno permitirá la firma de convenios con la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Tecnológica Nacional y además, de otras instituciones. De esta manera, se evidencia que el objetivo es ampliar la oferta académica en la provincia, incorporando diplomaturas, tecnicaturas y, a futuro, licenciaturas.

Finalmente, Valdés mencionó que en una primera etapa la capacitación estará orientada al personal del Estado, aunque no descartó que más adelante se extienda al público en general. “Como gobierno, primero buscamos darle capacitación a nuestro equipo, pero en una próxima etapa podremos incorporar a toda la comunidad”, concluyó adelantando como se ejecutará las próximas etapas.

Por su parte, el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli señaló que la iniciativa surge de un pedido del gobernador Juan Pablo Valdés de darles las herramientas a funcionarios públicos, intendentes, legisladores, ministros, como así también a los ciudadanos “ya que tiene la particularidad de ser abierta a todos quienes tengan interés por la cosa pública”.

“Arrancamos con el primer seminario del año y tenemos programados para este 2026 ocho seminarios, además de una serie de diplomaturas para lo cual se van a rubricar convenios con distintas universidades, entre ellas la UNNE, la Austral, la Di Tella, la UTN y otras”, indicó Fornaroli, acotando que los mismos estarán a disposición de quienes quieran formarse, bajo un formato híbrido, con modalidades tanto presencial como virtual.

Continuando, el ministro explicó que la plataforma de la Escuela de Gobierno se está reformulando, en conjunto con la plataforma de cursado virtual de la UNNE. “Por ello, en los próximos días el gobernador Juan Pablo Valdés va a firmar el respectivo convenio, para incluso tener la posibilidad de usar las instalaciones del Campus de la UNNE”, puntualizó.

Al proseguir, Fornaroli puso de relieve que la mayoría de las diplomaturas van a ser gratuitas, en tanto las que tendrán costo se lanzarán con descuentos de entre 30% y 50% por ciento de su valor, para que todos tengan facilidad de acceder a ellas.

Prepararse para gobernar

Con la presentación de un libro que sirve como guía de casos de éxito en gestión pública en municipios, apuntan a “profesionalizar la política” en función de la demanda de la población, que pretende de las gestiones que otorguen respuestas rápidas y eficientes a la gente.

Así lo explicó Andrés Rabossi, coordinador de diversos programas que se dictarán desde la Escuela de Gobierno. “Un municipio que funciona no significa que no tiene problemas. Los problemas van a estar, pero la crisis hoy no es una justificación para no hacer una buena gestión. Ante estos problemas hay que cambiar absolutamente, gobernar hoy un municipio no tiene nada que ver con cómo se gobernaba hace 10 años atrás. Por eso hay que prepararse para este desafío, lamentablemente en política todos se preparan para ganar una elección, pero no se preparan para gobernar”, reflexionó el coordinador.

El enfoque de la nueva institución se alinea con la visión municipalista del gobierno provincial, reconociendo al municipio como el «primer Estado» al que acude el ciudadano. En este sentido, se destacó que la evaluación de la gestión ahora es diaria y directa a través de la tecnología y el contacto cara a cara.

La visión municipalista, al mundo

“La idea es tener una mirada nacional, pero también el contexto más largo en Argentina: cómo son las trayectorias, los cambios sociales, cuáles son las continuidades, qué quiebres. Tratar de tener una visión amplia del proceso político, social y económico en el que la Argentina está involucrado, como para ahí bajarlo después a Corrientes y avanzar en seguir creciendo e industrializando el país y la provincia”, explicó a su turno Alejandro Cattemberg, director de la consultora política Poliarquía, uno de los principales oradores de la jornada.