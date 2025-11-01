La Escuela Profesional San Benito expone el potencial de su formación

La ministra de Educación Práxedes López visitó esta mañana la 4ª Expo Feria organizada por la Escuela Profesional San Benito. La muestra podrá ser recorrida de manera gratuita hasta las 17 en la institución ubicada en Blas Benjamín de la Vega 1.920. Incluye stands, exposiciones, capacitaciones, demostraciones y venta de productos.

“Me llena de satisfacción venir a una muestra en un Centro de Formación”, dijo la ministra de Educación Práxedes López y contó que ella es una gran defensora de las Escuelas Técnicas y la formación profesional, “me van a encontrar hasta el último día de mi vida cuidándolas”, aseguró en tanto recordó que durante 25 años fue conductora de una escuela técnica. Habló además de la importancia de la formación profesional y marcó: “Hoy está acá afuera un aula móvil Saberes Digitales, y tenemos nueve distribuidas en toda la provincia”.

La funcionaria consideró que una formación profesional es una posibilidad cierta de vida, “los que se forman puede poner un micro emprendimiento, pueden realizarse”, dijo al tiempo que felicitó a la muestra del San Benito y llamó a hacer crecer mucho más esta exposición.

En el mismo sentido el padre Ariel Weimann dijo: “Yo les confieso que tengo cierta simpatía por las escuelas técnicas porque fui a una escuela técnica. Y me preguntan ¿de qué me sirve si soy sacerdote?, y me sirvió y todavía me sirve porque acá se aprende a solucionar problemas con lo que hay, siendo creativos, reciclando, por eso creo que estas escuelas hacen mucho bien y hacen que nuestro mundo sea un poquito mejor” y por eso llamó a utilizar la creatividad para dar a conocer lo que se hace en estas instituciones.