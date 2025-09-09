La Fiesta de las Colectividades invita el domingo a un viaje por el mundo con un llamado a la paz

La tradicional celebración multicultural se llevará adelante este 14 de septiembre, a partir de las 17, en el parque Cambá Cuá. Habrá desfiles con trajes típicos, stands, venta de gastronomía y shows. El acceso es libre y gratuito, y si llueve se reprograma para el 5 de octubre.

Con el apoyo de la Municipalidad de Corrientes, la Unión de Colectividades invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, que se realizará el próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 17, en el parque Cambá Cuá, con entrada libre y gratuita.

El evento reunirá a 16 colectividades que ofrecerán una amplia propuesta de gastronomía típica, danzas, trajes tradicionales, música en vivo y stands institucionales. El encuentro se extenderá hasta las 23 y busca consolidarse como un espacio de integración cultural y revalorización de tradiciones.

El lanzamiento de la V edición de la Fiesta tuvo lugar este lunes por la mañana en el salón del Inmigrante Italiano de la Sociedad Italiana. Del mismo participaron el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Marcos Amarilla; el subsecretario de Promoción y Calidad de la Secretaría de Turismo y Deportes municipal, Juan Pedro Picasso, funcionarios provinciales, concejales y representantes de cada una de las entidades que conforman la Unión de Colectividades de Corrientes.

El subsecretario de Promoción y Calidad municipal, Juan Pedro Picasso, destacó que la Fiesta vuelve tras la suspensión del año pasado por cuestiones climáticas.

“Está todo previsto para celebrarla este domingo 14 y, si debiera reprogramarse, la fecha alternativa será el 5 de octubre. Quienes concurran se van a encontrar con shows en vivo, alrededor de 30 stands, comidas y bebidas típicas, vestimentas y un contacto directo con las colectividades que enriquecen nuestra ciudad”, explicó.

Picasso subrayó además el sentido profundo del evento: “El turismo no es solamente viajar, también es generador de oportunidades y la posibilidad de trabajar el concepto de la paz en estos tiempos tan complejos que vive el mundo. Desde la Municipalidad hacemos nuestro aporte para fortalecer estos vínculos con nuestros ancestros y abrirnos a otras culturas”.

En representación del Círculo Ucraniano de Corrientes, Lilian Sawoczka, celebró la oportunidad de concretar finalmente el debut institucional de su colectividad: “El año pasado no pudimos participar por el mal clima, así que esperamos con mucha expectativa esta edición. Invitamos a todos los vecinos a compartir una jornada de integración que demuestra que la Argentina es un verdadero crisol de razas”.

Por su parte, Mercedes Kamijo, de la Asociación Japonesa de Corrientes, adelantó que Japón presentará a la banda Pieris Japónica, que interpretará temas en japonés, además de un baile tradicional abierto a la participación del público.

“Queremos que sea una experiencia inmersiva. Habrá platos salados y dulces en nuestro stand, y confiamos en que el parque Cambá Cuá se transformará en un viaje alrededor del mundo con escalas en diferentes países”, señaló.

Kamijo destacó además el espíritu de la apertura oficial: “La Fiesta comenzará con un desfile de banderas y trajes típicos bajo el lema ‘Que la paz prevalezca en la tierra’. No solo compartimos cultura, también un mensaje de paz y tolerancia”.

La V Fiesta de las Colectividades promete ser una experiencia multicultural única para disfrutar en familia y con amigos. Con acceso libre y gratuito, la propuesta reunirá sabores, músicas y tradiciones que reflejan la diversidad y la riqueza cultural de Corrientes.