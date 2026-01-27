La Fiesta del Chamamé bajó el telón anunciando su lema para el año próximo: “Antorcha de una herencia”

Tras diez lunas colmadas del más puro sentir correntino, la 35° Fiesta Nacional del Chamamé tuvo su cierre este domingo con un lleno total en el Anfiteatro Cocomarola. En la ocasión se presentó el lema de la próxima edición, que tendrá lugar del 15 al 24 de enero de 2027: Antorcha de una herencia. El gobernador Juan Pablo Valdés, presente en la velada, manifestó que el balance “es muy positivo” porque “la gente convalidó lo que hicimos y pudo disfrutar de noches de encuentro, amigos y grandes historias”. El mandatario tampoco dejó de lado el impacto turístico y económico de la celebración, mencionando a los emprendedores que participaron con sus productos y la plena ocupación hotelera que tuvo la ciudad Capital.

Más de 190 artistas pasaron por el escenario Sosa Cordero durante las diez jornadas, representando al chamamé en su distintos estilos y subgéneros: maceta, kanguí, orillero y hasta las vertientes que se fusionan con otros ritmos. Todos ellos convivieron en la fiesta para deleitar a las miles y miles de personas que asistieron cada noche al anfiteatro.

La última luna tuvo entre sus puntos altos a Teresa Parodi, quien recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional del Nordeste. También brillaron Los Alonsitos junto al Chaqueño Palavecino. Los Bofill, Tony Rojas, Juancito Guenaga y Vicky Sánchez, entre otros, también dijeron presente.

Antorcha de una herencia será el lema de la siguiente edición, que se realizará del viernes 15 al domingo 24 de enero de 2027. El mismo fue presentado en el escenario con una coreografía y un video alusivo que mostraba a las leyendas del chamamé pasarse de mano en mano la llama que mantiene viva esta expresión de los correntinos.

La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez destacó el trabajo y esfuerzo del equipo organizador que hizo posible esta fiesta. “Lo que hicimos fue cuidar el corazón, la raíz de esta celebración, proyectándola al país y al mundo.

Respecto a la grilla artística, declaró que fue “muy bien aceptada por el público” que acompaño todas las noches, donde más de una tuvo el cartel de localidades agotadas.

Al margen de la fiesta, Sánchez declaró que durante todo el año se trabajará para preservar y difundir al chamamé. Sin ir más lejos, está próximo a realizarse el Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional en Mburucuyá. La integración con países como Paraguay y Brasil también están en agenda para seguir enriqueciendo al género.

Gobernador Valdés

“Estamos muy contentos por cómo salió todo, los artistas hicieron una fiesta inolvidable para todos los correntinos y visitantes”, declaró el gobernador Juan Pablo Valdés este domingo ante la prensa.

A la hora del balance, Valdés manifestó que el público pudo disfrutar de diez noches “de encuentro, amigos y grandes historias”. También hizo mención al impacto económico que dejó en la variedad de emprendedores que ofrecieron sus productos dentro del anfiteatro y alrededores. En cuanto al turismo, destacó la plena ocupación hotelera de la Capital.

Para la siguiente edición, dijo, se trabajará en hacer del Cocomarola un espacio más amplio y de mayores comodidades. “Hablamos con el ministro de Obras Públicas para tener un plan y soñar con un anfiteatro de una mejor infraestructura”.

Finalizado el Chamamé, lo que se aproxima en la agenda cultural es el carnaval de Corrientes. Al respecto, Valdés señaló que se viene trabajando con Obras Públicas y Coordinación para tener listo el corsódromo Nolo Alias con mejoras en la accesibilidad, sanitarios y también con mejoras en toda la zona del barrio Perichón con desagües y canales nuevos.

Consultado sobre su actividad gubernamental, informó que seguirá visitando productores correntinos y que se prepara para la Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura, donde expresará ante los correntinos los ejes de su gobierno durante el año.

Teresa Parodi, Doctora Honoris Causa

Sobre la medianoche, se leyó la Resolución 1000/25 del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en la que se reconoce a Teresa Parodi como doctora honoris causa. Se trata de la máxima distinción honorífica otorgada por universidades e instituciones a personalidades eminentes, reconociendo méritos excepcionales en ámbitos académicos, científicos, culturales, artísticos o de gran impacto social.

Entre los considerandos, se señaló que Parodi es una de las voces más representativas del folklore argentinos contemporáneo, haciendo de la cultura un instrumento de encuentro, memoria y transformación social.

La distinción fue otorgada en el escenario por el gobernador Valdés, el rector de la UNNE, Omar Larroza y el decano de la Facultad de Artes, Gabriel Romero.

Acto seguido tuvo lugar la actuación de la propia Teresa Parodi, quien se mostró muy emocionada y agradecida ante el público. “Esta es mi provincia, mi cielo, mi raíz”, dijo la cantante, quien interpretó varios de sus éxitos como “El cielo del albañil”, “Cielo de Mantilla” y “Esa musiquita”.

Mario Bofill, prócer del chamamé

Los reconocimientos no terminaron allí, pues avanzada la noche Valdés entregó el decreto de “personalidad distinguida en el ámbito de la cultura” a Mario Bofill, a quien también se le entregó -en nombre del Gobierno y el pueblo de Corrientes- la distinción de “Primer Prócer del Chamamé” con una medalla realizada por el orfebre Juan Carlos Pallarols, con la imagen del General José de San Martín.