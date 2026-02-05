La Fiesta Nacional del Pacú impulsa el turismo y la agenda de verano en Corrientes

El Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, continúa fortaleciendo la promoción de los principales destinos y productos turísticos del territorio provincial mediante acciones de difusión con información turística integral, acompañando eventos estratégicos que dinamizan las economías locales. En este marco, se aproxima la 39ª Fiesta Nacional del Pacú, que se desarrollará del 8 al 15 de febrero en la ciudad de Esquina, consolidándose como uno de los acontecimientos más relevantes del calendario turístico correntino.

Al respecto, el ministro de Turismo de la Provincia, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó la importancia del evento y el acompañamiento permanente del Estado provincial. “Desde el Gobierno de Corrientes seguimos apostando a eventos que forman parte de nuestra identidad y que posicionan a la provincia a nivel nacional. La Fiesta Nacional del Pacú es un claro ejemplo de cómo el turismo, la pesca deportiva, la cultura y el carnaval se integran para generar movimiento económico y oportunidades para las comunidades locales”.

Por su parte, el secretario de Turismo de la Ciudad de Esquina, Juan Ariel Fretti, detalló el amplio cronograma de actividades que combinará pesca deportiva, propuestas culturales, gastronomía y espectáculos. “Estamos en vísperas de la 39ª Fiesta Nacional del Pacú, un evento muy caro a nuestros afectos, que encierra una gran cantidad de actividades y pone en valor nuestras bondades naturales, el río y la calidez del pueblo esquinense”, expresó.

Las actividades comenzarán el domingo 8 de febrero con el torneo de pesca de costa, pensado especialmente para que los más chicos puedan disfrutar del río y tomar contacto con la ictiofauna local. A lo largo de la semana, la ciudad recibirá expositores que ocuparán la avenida costanera, sumando atractivos para vecinos y visitantes.

El miércoles 11 de febrero se llevará a cabo el Torneo de Truco Pacú, mientras que el jueves 12 tendrá lugar la tradicional Gran Peña de Pescadores, instancia de bienvenida a los participantes, acompañada de gastronomía regional, música y expresiones culturales que reflejan la hospitalidad de Esquina.

El viernes 13 de febrero se realizará el Festival y Elección de Reina, con una destacada grilla artística. El momento central llegará el sábado 14 de febrero con el torneo de pesca embarcado, donde se espera la participación de más de doscientos y hasta trescientos equipos, que saldrán a las aguas del río en busca del preciado pacú.

Ese mismo sábado por la noche, la ciudad vivirá además la última noche del Carnaval edición 2026, sumando color y alegría a un fin de semana largo cargado de propuestas. El cierre será el domingo 15 de febrero, con la tradicional cena de pescadores y entrega de premios, un espacio de encuentro y celebración.

En paralelo, Esquina ofrece múltiples atractivos complementarios, como su balneario, visitado diariamente por turistas locales y regionales, propuestas gastronómicas y actividades recreativas que consolidan al destino durante todo el mes de febrero.

Desde la organización se informó que las inscripciones para el torneo de pesca se encuentran abiertas a partir del sábado 3, manteniendo la modalidad de años anteriores. Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web www.coespe.com.ar o vía WhatsApp al número 3777528738. Cada embarcación podrá contar con hasta cuatro participantes. El costo de inscripción es de $700.000 en febrero, con pago mediante transferencia o en efectivo. La inscripción incluye la entrada al Festival y Elección de Reina, a los Carnavales Esquinenses del sábado por la noche y a la cena de pescadores y premiación del domingo.

Con estas acciones, el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, reafirma su compromiso con el desarrollo turístico, la promoción de eventos identitarios y el fortalecimiento de destinos como Esquina, consolidando a la provincia como referente nacional en turismo, pesca deportiva y experiencias auténticas.