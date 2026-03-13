En el marco de Expoagro, la ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, invitación especial de la Embajada de Alemania en Argentina, participó como disertante en un panel sobre el Rol de la Mujer en la Agricultura. El encuentro se consolidó como un foro clave para debatir políticas de igualdad de género y estrategias de empoderamiento dentro del sector agropecuario.

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, participó de la inauguración de la Expoagro 2026, que se desarrolla del 10 al 13 de marzo en el predio ferial del autódromo de San Nicolás. A la vez acompañó un panel internacional – invitada por la Embajada de Alemania en Argentina- en donde expuso sobre el rol de la mujer en la agricultura y el aporte femenino al desarrollo productivo. Además, remarcó la importancia de la presencia de la provincia en uno de los principales encuentros del sector agroindustrial del país.

Durante la actividad, la funcionaria señaló que Expoagro representa “el federalismo agroindustrial”, al reunir a referentes y autoridades de distintas provincias vinculadas al sector. En ese marco, explicó que la presencia correntina responde a una decisión del Gobierno provincial de acompañar al sector productivo.

Según indicó, el gobernador Juan Pablo Valdés dio instrucciones de participar activamente del evento para respaldar a los productores y emprendedores locales. En ese sentido, sostuvo que Corrientes cuenta con sectores productivos de gran relevancia. “Corrientes ranquea en yerba mate, ranquea muy bien en arroz y tiene una muy buena presencia en el sector ganadero con razas como Brangus y Braford”, remarcó.

Gabur explicó que la feria es un espacio clave para conocer las innovaciones del sector. “De acá sale todo lo nuevo, toda la tecnología y todo lo premium del sector agroindustrial comienza en esta feria”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de que la provincia esté presente acompañando al sector privado, y resaltó el impacto directo que el trabajo femenino tiene en el entramado productivo y la economía de Corrientes.

Durante la jornada, la delegación correntina recorrió distintos espacios vinculados a la ganadería, participando de la jura de la raza Braford y visitando la carpa de Brangus. Según comentó la ministra, en el evento se percibió una fuerte presencia del sector productivo de la provincia.

Además de las actividades institucionales, Gabur fue invitada por la Embajada de Alemania en Argentina a participar en un coloquio sobre mujeres rurales, organizado junto a la Red de Mujeres Rurales Argentinas. Para la funcionaria, la convocatoria representó un reconocimiento al trabajo de las mujeres dentro del sector. El espacio facilitó el intercambio de experiencias con la delegación alemana, buscando replicar modelos de éxito en la equidad laboral.

“Para mí fue un honor ser invitada por la embajada de Alemania y compartir este espacio con otras mujeres del sector agrícola”, expresó. En ese ámbito, explicó que pudo relatar su experiencia personal vinculada al trabajo en el campo y su trayectoria hasta llegar al cargo de ministra.

La funcionaria recordó además el vínculo histórico entre Corrientes y la inmigración alemana, particularmente en Colonia Liebig, su localidad de origen, donde comunidades de ese país impulsaron el desarrollo de cooperativas yerbateras que hoy cuentan con marcas reconocidas a nivel nacional.

Con relación al rol de la mujer en la actividad agropecuaria, Gabur sostuvo que todavía existen desafíos, aunque remarcó los avances logrados en los últimos años. “Tanto en Alemania como en Argentina luchar por un lugar en el sector agroindustrial no es fácil, pero las mujeres lo estamos consiguiendo”, afirmó.

En ese sentido, consideró fundamental fortalecer las redes de trabajo entre mujeres y fomentar la capacitación. “Tenemos que formarnos, mostrar lo que hacemos y visibilizar el trabajo de otras mujeres”, señaló, al destacar que el aporte femenino puede contribuir significativamente tanto en el ámbito público como privado.

Respecto a las políticas que impulsa la provincia para acompañar a las emprendedoras, la ministra mencionó el programa Hecho en Corrientes, una iniciativa que promueve y visibiliza productos locales con el acompañamiento de empresas y marcas consolidadas del sector yerbatero.

Según explicó, el programa cuenta con una importante participación femenina entre sus emprendedoras, a quienes se busca apoyar para potenciar sus proyectos productivos. En ese marco, afirmó que el objetivo es acompañarlas para que puedan crecer y desarrollar sus emprendimientos.

En este sentido, Gabur adelantó que el Gobierno provincial trabaja en nuevas instancias de capacitación orientadas especialmente a mujeres, incluyendo propuestas de formación online que permitan compatibilizar el aprendizaje con las responsabilidades familiares.

Finalmente, consideró la necesidad de seguir generando herramientas y políticas públicas que permitan a las mujeres rurales alcanzar su máximo desarrollo profesional. “Queremos que más mujeres se sigan capacitando y puedan aprovechar las oportunidades cuando surjan, con conocimiento y con capacidades”, concluyó.