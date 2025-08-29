La Muni en tu Barrio: las prestaciones gratuitas llegarán en septiembre a nueve barrios de la ciudad

Los operativos integrales organizados por la Municipalidad, que contemplan servicios y prestaciones gratuitas en un solo lugar, iniciarán su recorrido el martes 2 en el barrio Molina Punta. Incluyen los programas Mascotas Saludables y Descacharrado.

El programa “La Muni en tu Barrio”, que ofrece a los vecinos de la ciudad prestaciones sanitarias y de servicios gratuitos, los martes y jueves, en el horario de 8 a 12, comenzará su recorrido del mes de septiembre en el barrio Molina Punta.

El operativo integral se cumplirá el próximo martes 2 de agosto por la calle Ballerini entre Los Tulipanes y calle 337, para continuar con las prestaciones municipales en otros ocho barrios de la ciudad.

Durante estas jornadas, diversas áreas de la Municipalidad, así como de organismos provinciales, brindarán múltiples servicios sanitarios, como ser control de peso y talla, atención médica general, odontología, y monitoreo de hipertensión arterial y glucemia, entre otros exámenes de salud.

También se ofrecerán servicios vinculados a Mediación; Agricultura Periurbana a través del programa Ñande Huerta; Ambiente; asesoramiento para trámite de pensiones contributivas y temas de niñez, diversidad y género; dispositivo de abordaje y prevención de consumos problemáticos; adultos mayores; trámites de DNI, Oficina de Empleo, Ministerio de Seguridad, Servicio de Atención al Ciudadano, IPS, entre otros.

En cada operativo, La Muni en tu Barrio estará acompañado del programa Mascotas Saludables, que promueve la tenencia responsable de los animales domésticos, acercando atención veterinaria gratuita, vacunación antirrábica, desparasitaciones y esterilizaciones (castraciones). Este último servicio debe requerirse con antelación a través del turnero web (https://ciudaddecorrientes.gov.ar/mascotassaludables ), por contar con un cupo limitado por cada operativo.

Cronograma

Martes 2: Ballerini entre Los Tulipanes y calle 337, en el barrio Molina Punta.

Jueves 4: Cabo de Hornos al 3900, esquina Argentina, en el barrio Juan XXIII.

Martes 9: Santo Tomé entre Virasoro y Los Abuelos, en el barrio Punta Taitalo.

Jueves 11: Mario Bofill y Pocho Roch, en el barrio Yecohá.

Martes 16: cancha de fútbol ubicada en Alejandro Dumas y Cuba, en el barrio Pirayuí I.

Jueves 18: Irala y Cabeza de Vaca, en el barrio Juan de Vera.

Martes 23: Santa Catalina y Los Comechingones, en el barrio Alta Gracia.

Jueves 25: Necochea y Reconquista, en la plaza Giachino del barrio Santa Teresita.

Martes 30: Pasaje Guido y Esparta, en el barrio Antártida Argentina.

Descacharrado

Durante los operativos también se llevarán adelante acciones preventivas contra el dengue, en las que se suma por la tarde el descacharrado en el barrio en el que el martes o jueves desembarca el programa municipal.

A tal efecto, desde las 14 horas, camiones y operarios municipales recorren una zona determinada para retirar objetos en desuso que puedan acumular agua y servir como criaderos de mosquitos, como muebles viejos, electrodomésticos, llantas, cubiertas, chatarra, baldes, juguetes y otros recipientes. A tal efecto, los vecinos deben colocar estos elementos en las veredas para su posterior recolección.

Los operativos de descacharrados se cumplirán durante el mes de septiembre en los siguientes barrios y cuadrículas:

Martes 2: Barrio Molina Punta. Caá Catí, Bilbao, Pasionaria y Los Tulipanes.

Jueves 4: Barrio Juan XXIII. Iberá, Argentina, J. R. Vidal e Igarzabal.

Martes 9: Barrio Punta Taitalo. Monte Caseros, Santa Filomena, Los Abuelos y Punta Arazaty.

Jueves 11: Barrio Yecohá. Ruta 12, Los de Imaguaré, Abelino Flores y Verón Palacios.

Martes 16: Barrio Pirayuí. Tupac Amarú, Cuba, Alejandro Dumas y Turín.

Jueves 18: Barrio Juan de Vera. Av. Colón, Av. Juan de Garay, J. R. Vidal y Gutnisky.

Martes 23: Barrio Alta Gracia. Tilcara, Alta Gracia, Av. Santa Catalina y Paysandú.

Jueves 25: Barrio Santa Teresita. Av. Independencia, Av. Cazadores Correntinos, Av. Chacabuco y Güemes.

Martes 30: Barrio Antártida Argentina. Av. Centenario, Av. Independencia, Av. Chacabuco y Juan José Castelli.