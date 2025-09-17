La Muni en Tu Barrio llevó prestaciones y servicios al barrio Pirayuí

El programa municipal se presentó este martes en el espacio verde ubicado en Cuba y Alejandro Dumas. Por la mañana se brindaron múltiples atenciones junto a Mascotas Saludables, y en la tarde se realizó el habitual descacharrado en la zona.

La Municipalidad de Corrientes realizó este martes una nueva presentación del operativo integral “La Muni en tu barrio” en el barrio Pirayuí, donde cientos de vecinos accedieron a servicios y prestaciones totalmente gratuitos. Tuvo lugar por la mañana en el espacio verde de Cuba y Alejandro Dumas, con la participación de distintas áreas comunales, organismos provinciales y el programa Mascotas Saludables.

El director general de Delegaciones, Héctor Vanasco, explicó: “Estamos en el barrio Pirayuí 1 ofreciendo atención médica y de enfermería, castración y vacunación de mascotas, y los restantes servicios que brindan tanto la Municipalidad como el Gobierno Provincial. Todos son totalmente gratuitos y es la impronta que se dio desde el principio de la gestión del intendente Eduardo Tassano”.

Vanasco recordó además que “los operativos se hacen dos veces por semana, los martes y jueves de 8 a 12, en forma itinerante por la ciudad. Este jueves, por ejemplo, vamos a estar en el barrio Juan de Vera (Irala y Cabeza de Vaca) con las mismas prestaciones”. En relación a las castraciones, aclaró que “es el único servicio que requiere inscripción previa, por la alta demanda y porque los animales deben cumplir ciertos requisitos para ser intervenidos”.

Por su parte, la coordinadora de Operativos, Claudia Campias, señaló: “En este tipo de operativos trabajamos fundamentalmente con aquellas poblaciones de menos recursos, en esta oportunidad, por ejemplo, viene mucha gente del asentamiento Costa Esperanza. Es una jornada con muchas actividades, no solo el área de salud, sino también de Mascotas Saludables, con equipos municipales y provinciales trabajando en conjunto”.

En materia de salud, la médica detalló: “Hacemos atención general tanto a pacientes adultos como a pediátricos, control de carnés de vacunación, controles de glucemia y presión arterial, siempre trabajando en prevención, que es la base de la atención primaria. También entregamos medicación para patologías crónicas como hipertensión y diabetes, además de atención odontológica”.

DESCACHARRADO

Durante los operativos, por la tarde se llevan adelante acciones preventivas contra el dengue, a través de tareas de descacharrado en el barrio en el que el martes o jueves desembarca el programa municipal.

A tal efecto, desde las 14 horas, camiones y operarios municipales recorren una zona determinada para retirar objetos en desuso que puedan acumular agua y servir como criaderos de mosquitos, como muebles viejos, electrodomésticos, llantas, cubiertas, chatarra, baldes, juguetes y otros recipientes. A tal efecto, los vecinos deben colocar estos elementos en las veredas para su posterior recolección.

Puntualmente en el barrio Pirayuí 1, el descacharrado se cumplió en la cuadrícula delimitada por las calles Tupac Amarú, Cuba, Alejandro Dumas y Turín.

VALORADO POR VECINOS

Los vecinos también valoraron la iniciativa. Carlos Cáceres, del barrio Fray José de la Quintana, comentó: “Siempre vengo a los operativos porque tengo problemas de hipertensión. La atención es muy buena y siempre me dan los medicamentos que necesito. Agradezco a la doctora el trato, y que me aconsejó sacar un turno en el Instituto de Cardiología para tener un médico de cabecera”.

En tanto, Rosa, vecina del Pirayuí, destacó el servicio para mascotas: “Vine con mi marido a vacunar y desparasitar a nuestros animalitos. Siempre estamos pendientes de cuándo viene el operativo porque es gratuito y, si tuviéramos que recurrir a un veterinario particular, nos saldría carísimo. Para una ‘familia numerosa’ con varios perros y gatos, esto es una gran ayuda”.

Con estas acciones, la Municipalidad reafirma su política de acercar servicios esenciales de manera gratuita a los barrios, garantizando la atención sanitaria, el bienestar animal y el acceso a programas sociales a todos los vecinos de la ciudad.

PRÓXIMOS OPERATIVOS

Jueves 18: Irala y Cabeza de Vaca, en el barrio Juan de Vera. Descacharrado: zona comprendida entre Av. Colón, Av. Juan de Garay, J. R. Vidal y Gutnisky.

Martes 23: Santa Catalina y Los Comechingones, en el barrio Alta Gracia. Descacharrado: Tilcara, Alta Gracia, Av. Santa Catalina y Paysandú.

Jueves 25: Necochea y Reconquista, en la plaza Giachino del barrio Santa Teresita. Descacharrado: Av. Independencia, Av. Cazadores Correntinos, Av. Chacabuco y Güemes.

Martes 30: Pasaje Guido y Esparta, en el barrio Antártida Argentina. Descacharrado: Av. Centenario, Av. Independencia, Av. Chacabuco y Juan José Castelli.