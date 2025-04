La Municipalidad ampliará la cantidad de pasajes gratuitos para personas con discapacidad que lo requieran

Si bien la Municipalidad de Corrientes garantiza que cuenten con cuatro pasajes gratuitos por día, ocho para quienes precisen acompañantes, una comisión evaluadora se encarga de la atención de casos puntuales que necesiten más pases. Las gestiones pueden realizarse a través de la Subsecretaría de Transporte, ubicada en calle Belgrano 2157.

La Municipalidad de Corrientes informa que, además del cupo diario de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, quienes requieran más pases a los otorgados podrán presentar sus solicitudes a través de la Subsecretaría de Transporte del municipio, cuya sede se ubica en Belgrano 2157. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 44474808.



Los pedidos de ampliar dicho cupo diario de pasajes serán canalizados a través de una comisión evaluadora, que está a cargo de analizar cada caso en particular y cuántos boletos le correspondería. Para ello, se desarrolla un trabajo coordinado entre las áreas municipales de Transporte, de Discapacidad e Inclusión, y de Hacienda.



Cabe recordar que, debido al recorte de subsidios por parte del Gobierno Nacional, meses atrás los pasajes gratuitos se restringieron a dos por día. Luego, en una apuesta a la inclusión, la Municipalidad garantizó, a partir de una gran inversión, cuatro pasajes gratuitos. Es decir, pasaron de 2 a 4 viajes por día de lunes a sábado, totalizando 100 pasajes por mes; y las personas con discapacidad con acompañante, pasaron de contar de 4 pasajes a 8 diarios, totalizando 200 mensuales.



Ahora, y atendiendo a la inquietud expresada por el colectivo de personas con discapacidad, el Municipio incrementará la cantidad los pasajes gratuitos para quienes lo requieran, en otro esfuerzo económico financiero que demanda dicha inversión.



A tal fin, se dispuso también una comisión evaluadora para ver los casos puntuales de aquellas personas que necesiten más pasajes que lo que se está otorgando actualmente. Quienes así deseen solicitarlo deberán dirigirse a la sede la Subsecretaría de Transporte para recabar más información y plantear su caso.



La Municipalidad no solo brinda el beneficio del boleto gratuito a las personas con discapacidad, sino que también ofrece otros, como el estacionamiento medido gratuito en las áreas habilitadas para quienes hayan tramitado la oblea correspondiente, y la facilidad de no pagar patente del vehículo a los que hayan hecho el trámite correspondiente en ACOR.