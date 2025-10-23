En la zona solo restan terminar algunos sumideros, pero la obra de desagües pluviales está operativa y en las últimas lluvias evitó anegamientos. Simultáneamente se lleva adelante la construcción de cordón cuneta, tras lo cual se colocará ripio y se instalarán luces LED. En simultáneo se trabaja similares en el barrio Collantes.

En el barrio Universitario, la Municipalidad de Corrientes lleva adelante una intervención integral que incluye la instalación de desagües pluviales, construcción de cordón cuneta, enripiado e iluminación LED, con el objetivo de mejorar la respuesta hidráulica y la circulación en la zona.

El secretario de Infraestructura, Mathías Cabrera, explicó que “estamos en la última etapa de las obras de desagües pluviales. Se instalaron el 100% de las cañerías y estamos finalizando con los sumideros, pero la obra ya está operativa”.

El funcionario destacó que las mejoras ya se notan: “En las últimas lluvias, la obra tuvo muy buen resultado y se evitó el anegamiento que se producía constantemente en esta zona. Eso nos da la tranquilidad de que el sistema funciona”.

Los trabajos contemplaron la colocación de aproximadamente 700 metros lineales de caños (440 de 0.80 metros y 208 de 0.60) más la construcción de 8 cámaras y unos 26 sumideros.

En el sector, la Municipalidad ejecuta también 2.800 metros lineales de cordón cuneta, equivalentes a unas 15 cuadras, que se complementarán con el enripiado de calles y la posterior instalación de luminarias LED.

En cuanto al cordón cuneta, por estas horas se trabaja en la apertura y colado de RDC –un tipo de mortero de cemento fluido y autonivelante usado para rellenos y contrapiso-, y de hormigón por calles Luis Braille y Miguel del Corro, entre Sanchez de Bustamante y Godoy Cruz.

Cabrera precisó que “actualmente estamos en alrededor de un 60% de avance en general, trabajando de manera intermitente por las lluvias de los últimos días”, y estimó que “si el clima acompaña, para mediados de noviembre las obras deberían estar entregadas”.

El secretario subrayó que “esto representa un cambio sustancial para el barrio, que a partir de estos trabajos cuenta con una transitabilidad más amena, mejorando sustancialmente la respuesta ante las lluvias”.

Los vecinos también valoraron el impacto de las obras. Matías, frentista de la calle Luis Braille, comentó que “es una obra que se esperaba hace bastante tiempo. Las lluvias copiosas afectaban el escurrimiento y se formaban charcos y lagunas”. Agregó que “ahora las calles van a estar siempre transitables, lo que es muy beneficioso para todos”.

Barrio Collantes

De manera simultánea, la Municipalidad trabaja en el barrio Collantes, donde se ejecutan 2.300 metros lineales de cordón cuneta, acompañados por la construcción de cinco cámaras sumideros para optimizar el escurrimiento superficial.

Las tareas se desarrollan en el cuadrante comprendido entre las calles Los Tulipanes, Las Violetas, Eva Perón (Río Chico) y Libertad, con un avance de obra del 90%. Actualmente se trabaja en la apertura y colado de RDC y de hormigón sobre calle Las Margaritas, entre Remedios de Escalada y Avenida Libertad.

“Estamos trabajando también en el barrio Collantes con otro frente de cordón que nos está quedando para terminar este ciclo”, explicó Cabrera, quien destacó que “estas obras forman parte de una planificación que busca mejorar la infraestructura vial y el drenaje en distintos puntos de la ciudad”.

Finalmente, el secretario resaltó que “con la parte de pluviales y cordón cuneta hemos intervenido en distintas zonas de la ciudad donde los resultados están a la vista. Esto demuestra el buen trabajo de planificación y el compromiso de los equipos municipales”.