23 octubre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

fc6fc860-1b57-6b60-5c22-40d4953ae312-800

La Costanera fue escenario de la gran final de la competencia “VDF de Costa a Costa”

@ctesnot 21 octubre, 2025
1752852a-ca07-db9f-e753-45605c602b45-800

La ciudad está normalizada pese a los 150 milímetrosde lluvia registrados en dos días

@ctesnot 17 octubre, 2025
b004bda5-e34f-4db0-36c8-5a07ccc34387-800

Este lunes 20 inicia el pago del plus complementario a municipales

@ctesnot 16 octubre, 2025

Te pueden interesar

imagen-104117-800

En Goya, Valdés entregó viviendas en la zona de El Remanso

@ctesnot 23 octubre, 2025
imagen-104138-800

El Ministerio de Salud respaldó la creación de la carrera de Farmacia en la UNNE

@ctesnot 23 octubre, 2025
Foto archivo (1)-800

Salud Pública brinda recomendaciones sobre Varicela ante la circulación viral en el país

@ctesnot 23 octubre, 2025
imagen-104128-800

Valdés inauguró las obras de ampliación en la Escuela Especial N°2 de Goya

@ctesnot 22 octubre, 2025