Las obras están a cargo de la Secretaría de Infraestructura y tienen el objetivo de dotar de nuevos kits de juegos, circuito de caminata, mobiliario e iluminación, entre otras. La gestión de Eduardo Tassano ya lleva más de 250 espacios refuncionalizados y la construcción de más de 50 plazas.

La Municipalidad de Corrientes inició la refuncionalización de la plaza Boca Juniors ubicada de las Mil Viviendas. Los trabajos integrales contemplarán nuevos kits de juegos, circuito de caminata, mobiliario y se va a mejorar la iluminación.

Las tareas están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, con el objetivo de generar un mejor espacio público para las familias y vecinos de la zona.

El secretario de Infraestructura, Mathías Cabrera, coordinó las obras y afirmó que «la refuncionalización va a ser integral, se va a hacer todo el circuito de caminata y se van a agregar otros circuitos para mejorar el disfrute del espacio público».

Señaló que se van a agregar «kits de calistenia, un kit de juegos nuevo, se va a reemplazar todo el mobiliario, bancos, cestos de basura, y se va a mejorar la iluminación, que mejora notablemente la seguridad de la zona».

El funcionario precisó que contar con este nuevo espacio público «es importante porque es un lugar que concentra a muchos jóvenes y también gente adulta de todo este barrio». Recordó que en las inmediaciones de la plaza hay «un club de básquet, por lo cual las familias que traen a sus hijos a practicar un deporte y vienen a hacer hora, mientras termina el entrenamiento».

«Es un lugar de mucha concurrencia durante la semana, por lo que consideramos que va a beneficiar mucho a la vida social y al esparcimiento de todos los vecinos de este barrio», agregó Cabrera.

MÁS DE 250 ESPACIOS REFUNCIONALIZADOS

Por otra parte, el secretario de Infraestructura aseguró que la gestión del intendente, Eduardo Tassano, lleva «más de 250 espacios refuncionalizados y más de 50 plazas que se hicieron desde cero en lugares donde antes eran baldíos».

Aseguró que «estas obras fueron tomadas de muy buena manera por los vecinos porque el disfrute es instantáneo» y puso como ejemplo la plaza Mercosur que «hace muy poco se ha inaugurado, y ahora en cualquier día de la semana por la tarde, cuando el sol calma un poco, hay una gran cantidad de chicos y familias que están disfrutando de ese hermoso espacio».

Por último, indicó que todas las obras de recuperación de espacios públicos, inclusive la plaza Boca Juniors, se hicieron con recursos propios de la Municipalidad. «Esto habla de lo importante que es tener una política económica y una estabilidad económica porque eso te permite planificar obras», concluyó.