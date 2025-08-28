La Municipalidad ofrece clases gratuitas de calistenia en la playa Arazaty

Con profesores especializados y cupos limitados, las clases se dictan tres veces por semana en el parque especializado para esta actividad deportiva. Está destinado a jóvenes y adultos desde los 16 años, y el único requisito es presentar un apto médico.

La Municipalidad de Corrientes, a través del programa Muni Joven, viene implementando clases gratuitas de calistenia en el primer parque especializado de la ciudad, ubicado en la playa Arazaty. La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos desde los 16 años, con inscripción previa y la presentación de un apto médico.

La subsecretaria de Modernización, María Cruz Silvero, destacó que “este espacio está pensado para que los jóvenes puedan desarrollar una actividad deportiva en un entorno al aire libre, en un lugar emblemático como lo es la playa Arazaty”. Recordó que el parque fue inaugurado el año pasado gracias a la gestión del intendente Eduardo Tassano junto al secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo “Cuqui” Calvano.

En ese sentido, subrayó que la iniciativa busca “no solo promover el deporte, sino también ofrecer espacios de recreación, diversión y contención, porque sabemos que a través del deporte se pueden abordar muchas problemáticas sociales”.

Las clases se dictan lunes, miércoles y viernes, de 14 a 16, de manera gratuita, a cargo de los profesores Maximiliano y Dante, quienes acompañan a los alumnos en el aprendizaje y perfeccionamiento de técnicas. “Al finalizar cada mes se realiza una pequeña exhibición donde los participantes muestran todo lo aprendido”, agregó Silvero.

Por su parte, el profesor Maximiliano Giménez explicó que la calistenia es un deporte de gran crecimiento en la región: “Se practica al aire libre y con el propio peso del cuerpo. No se necesitan muchos materiales, simplemente unas barras y, si hay arena, mejor”.

Asimismo, valoró el respaldo del Municipio: “Tuve la oportunidad de presentar el proyecto y gracias a la gestión del intendente Tassano y de Cuqui Calvano se pudo concretar este primer parque de la ciudad. Hoy no solo vienen jóvenes de Corrientes, sino también del Chaco”.

Con entusiasmo, invitó a más personas a sumarse: “Me gustaría que quienes ven nuestros entrenamientos no se queden solo mirando, sino que pregunten, se acerquen y se animen a aprender. Estamos acá para transmitir lo que sabemos, porque la calistenia está en auge y queremos que siga creciendo en la comunidad”.

Uno de los participantes, Santiago, compartió su experiencia: “Es mi primera vez en este deporte y me parece muy interesante. Ayuda bastante con la fuerza, más que el gimnasio incluso, porque también trabaja la estabilidad de brazos y la fuerza de muñeca. Lo recomendaría a personas de cualquier edad”.

Hay que señalar que las personas interesadas en sumarse a las clases gratuitas de calistenia en la playa Arazaty, pueden hacerlo inscribiéndose en las redes sociales de Muni Joven.