2 diciembre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

1b79b23a-b16e-7c98-0a8c-1d56e36baea4-800

Con aumento: este lunes 1° de diciembre comienza el pago de sueldos a municipales

@ctesnot 28 noviembre, 2025
cf84753c-5df8-3bb8-6f21-40ef71f44ad8-800

Se recuperaron 730 caballos en la ciudad de Corrientes

@ctesnot 27 noviembre, 2025
53790ac1-f2ba-f420-6a98-a2f6ae65dc76-800

Fin de semana con playas a pleno, recorridos guiados y ferias de artesanos

@ctesnot 27 noviembre, 2025

Te pueden interesar

67ceb22f-a9e5-3428-951e-d6e90620e3ed-800

La Municipalidad realizó testeos y una charla de concientización sobre el HIV

@ctesnot 2 diciembre, 2025
imagen-105166-800

Con dos publicaciones propias, Educación fortalece la enseñanza de la Geografía y la Historia de Corrientes

@ctesnot 2 diciembre, 2025
imagen-105164-800

Salud Pública recuerda la importancia de tener todas las vacunas del calendario de vacunación

@ctesnot 2 diciembre, 2025
imagen-105163

Santa Ana se prepara para celebrar los 288 años de su fundación

@ctesnot 2 diciembre, 2025