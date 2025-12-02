La Municipalidad realizó testeos y una charla de concientización sobre el HIV

Como cada 1º de diciembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Municipalidad de Corrientes brindó una charla de concientización sobre la enfermedad en la Saps del Rossi Candia. Las diferencias entre SIDA y HIV, mitos derribados y acciones de prevención formaron parte de las temáticas abordadas por los profesionales de la salud.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), la Municipalidad de Corrientes desarrolló una charla de concientización sobre la enfermedad y realizó testeos. Este 1º de diciembre, en la Sala de Atención Primaria de la Salud (Saps) Rossi Candia, vecinos participaron del encuentro donde además de adquirir información, medidas de prevención y tratamiento, se derribaron mitos sobre la patología.

La directora de Salud de Adultos Mayores de la Secretaría de Salud comunal, Mariel Lombardero, señaló que la fecha es propicia para aclarar que “no es lo mismo decir SIDA que decir HIV (Virus de Inmunodeficiencia Humana). El SIDA sería un estadio muy avanzado de la enfermedad del HIV”.

Entre las formas de contagio, recordó que “las más comunes son a través de las relaciones sexuales sin protección, de manera vertical cuando la embarazada transmite al hijo, o también se ha visto a través de la lactancia materna, o de compartir agujas y jeringas”.

Lombardero señaló que si bien cada 1º de diciembre se realizan actividades al respecto, “desde la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud municipal durante todo el año realizamos charlas de concientización e informativas acerca de lo que es esta enfermedad».

“Con el consentimiento del paciente se realizan los testeos para la detección del HIV. Es muy oportuno realizar a tiempo para poder realizar un buen tratamiento”, remarcó la profesional.

En este sentido, mencionó que “los testeos se realizan de manera gratuita en los laboratorios disponibles en las Saps Rossi Candia y Rawson y luego hacemos la derivación correspondiente a un centro de salud de mayor complejidad en el área de infectología para poder realizar el tratamiento y así poder disminuir el riesgo de mortalidad”.

La profesional comentó que las charlas de concientización son oportunas para derribar muchos mitos acerca de la patología. “Tenemos que saber que a través de la saliva, de un abrazo, de compartir un mate no se contagia”.

Testeos rápidos

Viviana D’Angelo, bioquímica de la Saps Rossi Candia, comentó que “en el laboratorio se hacen testeos rápidos y son voluntarios. Lo ideal sería que en caso de tener alguna relación sexual con una pareja ocasional y sin protección, realizarse lo antes posible el testeo. No hay necesidad de tener más de 18 años, ni siquiera necesitan una orden médica para realizarse y el resultado queda entre el paciente y el médico, es confidencial”, remarcó.

“Si bien en el laboratorio se trabaja con turnos previos, en el caso de ETS (enfermedades de transmisión sexual) no se requiere solicitarlo, simplemente tienen que acercarse a la Saps y se le hace el testeo”, aclaró la médica.

“Lo ideal es que la persona se testee lo antes posible porque hay muy buenos tratamientos. Antes era una enfermedad estigmatizante, ahora el paciente puede llevar una buena calidad de vida cuanto antes se pueda diagnosticar, para ello pueden acercarse a cualquier caps, saps u hospital para realizarse el testeo”, concluyó.