La Municipalidad trabaja para solucionar contratiempos generados por los fuertes vientos

Los fuertes vientos de esta madrugada provocaron contratiempos en la ciudad como caídas de algunos árboles y de postes de servicios que la Municipalidad de Corrientes y las empresas afectadas se encuentran atendiendo actualmente.

El subsecretario de Gestión de Riesgos y Catástrofes municipal, José Pedro Ruíz, contó: “Tuvimos ráfagas de viento en la entrada de un frente de tormenta, de entre 45 y 55 kilómetros en la hora. Producto del mismo, hay un par de árboles caídos, tanto por calle Junín como por Moreno, algunos postes de servicios caídos, entre los que se cuentan de la DPEC, que dejaron temporalmente sin energía a algunos barrios, como el Río Paraná”.

“También, producto de las fuertes ráfagas de viento, se corrió un Punto Verde ubicado en la plaza Semhan del barrio Independencia, el cual ya fue restablecido y asegurado en su lugar por personal municipal, y seguimos recogiendo información de los barrios, aunque no tengo reportado aún voladuras de techo en viviendas particulares”, agregó.

El funcionario señaló que “la lluvia caída en la ciudad hasta las 10 de la mañana fue de 16 milímetros, aproximadamente, y ayer llovió otro tanto”.

Ruíz expresó que “Corrientes está en el borde de un frente de tormenta que viene de la zona oeste, del norte de la provincia de Santa Fe, y el pronóstico va a persistir hasta pasado al mediodía”.

Hay que destacar que teniendo en cuenta el pronóstico del tiempo que se tenía, cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura, a cargo de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos, y de la Secretaría de Ambiente, realizaron el repaso de la limpieza de sumideros en distintos puntos de la ciudad.