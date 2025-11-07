El sábado 8 de noviembre, desde la 20 y hasta las 1 de la madrugada, los museos provinciales, municipales y distintos espacios culturales de Corrientes formarán parte de una nueva edición de La Noche de los Museos. Con acceso libre y gratuito, el público podrá recorrer cada uno de estos lugares, conocer su valioso patrimonio y disfrutar de distintos espectáculos musicales y teatrales.

En el Patio de la Cultura Marite Salas, del Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), se realizó este miércoles a la mañana una conferencia de prensa para brindar detalles de la programación prevista. La presidenta del ICC, Beatriz Kunin, encabezó la presentación, acompañada por la coordinadora del Centro Cultural Universitario (CCU) de la UNNE, Maia Eirin; la directora de Cultura Senado, Natalia Rodríguez, y los directores de museos: Sergio Cabrera (Artesanías), Pablo Guiglioni (Bellas Artes) y Virginia Ramírez (Chamamé).

“El sábado 8, todos los museos que dependen del Gobierno provincial, a través del Instituto de Cultura, todos los museos que dependen de los municipios y también los museos privados van a ser parte de la Noche de los Museos”, confirmó Kunin, además de detallar que en todos los espacios adheridos habrá muestras, espectáculos, gastronomía, en el horario de 20 a 1.

Dio a conocer también que el sábado, a las 20, se llevará adelante la esperada inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Correntino (MACC), en la esquina de 9 de Julio y San Juan. “Consideramos que es la noche que merece que este espacio se abra, para que todos los correntinos puedan conocerlo, ser parte y disfrutarlo”.

“Quiero decirles que hemos recibido la colaboración de todas las intendencias que tienen museos. Los directores de cultura de la provincia se sumaron todos a esta noche, que es también para ellos muy importante en el interior. En muchas localidades, como también en la ciudad capital, gran parte de los ciudadanos no conocen nuestros propios museos. Así que la convocatoria está hecha para que esta sea una noche a la que se incorporen muchos que no han estado nunca en los museos”, agregó.

Teatro Míni

La coordinadora del Centro Cultural Universitario (CCU) de la UNNE, Maia Eirin, señaló que “La Universidad Nacional del Nordeste va a estar presente en la Noche de los Museos, a través del proyecto Miní, que hemos realizado y desarrollado desde marzo de este año. Un proyecto para hacer microteatro, teatro breve, dentro de espacios no convencionales”.

“Lo que estuvimos desarrollando durante dos años en el Centro Cultural Universitario y este año le abrimos la puerta para llevarlo a cada una de las salas de los museos, para eso hicimos una convocatoria abierta y hay seis técnicos que estuvieron recibiendo capacitaciones y acompañamiento técnico para presentar microteatro en seis de los museos de la ciudad, y que van a quedar con los insumos y con la propuesta de la obra disponible”, agregó.

Elencos invitados

La directora de Cultura Senado, Natalia Rodríguez, comentó por su parte que “a través de la Cámara de Senadores de la Provincia y la Vicegobernación también vamos a tener abierto el Salón de los Pasos Perdidos con una muestra en los mismos horarios que funcionan las otras salas”.

“Además nuestros elencos estables van a participar en las distintas salas, el tenor Sergio Casco con la Fundación INCANTO, el Ballet Folklórico Juvenil Coral Corrientes, el Ballet Folklórico Juvenil, y personalmente tengo que agradecer al Instituto de Cultura porque también fui invitada de forma independiente con la Fundación Gitane”, precisó.

Participación

Los museos provinciales dependientes del Instituto de Cultura abrirán sus puertas para ofrecer a los visitantes una experiencia única. Esto incluye al Museo de Ciencias Naturales Dr. Amado Bonpland; el Museo de Artesanías Tradicionales (MAT); el Museo Arqueológico y Antropológico, ex Casa Martínez; el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal; el Museo Histórico Tte. Gobernador Manuel Cabral de Melo y Alpoin; el Centro Cultural Sanmartiniano, el Museo del Carnaval Correntino y el Centro de Interpretación del Chamamé, futuro Museo del Chamamé.

También confirmaron que participarán: los espacios culturales municipales de la ciudad de Corrientes (Adolfo Mors y Casa Molinas), el Palacio de la Legislatura Provincial, el Museo Histórico de Vías Navegables, y distintos centros culturales de las localidades Yapeyú, Loreto, San Miguel, Itatí, Sauce, Concepción, Santa Ana, Chavarría e Itá Ibaté.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

HORARIO: DE 20 a 01

MUSEO DE BELLAS ARTES “JUAN R. VIDAL”

DIRECCIÓN: San Juan 673

Espectáculos previstos:

– Instituto de Música “Carmelo De Biassi”

– Proyecto Teatro Miní

– Koru’i Conjunto Coral

– Fundación Gitane

– Danzas Griegas

– Ballet Patricia Breard

– Tango Bien Caté

– DJ en vivo

– Ubuntu Música y Danza

MUSEO DEL CARNAVAL CORRENTINO

DIRECCIÓN: Pellegrini 494

Espectáculos previstos:

– Ballet Arapí Ñembombae

– Los Dandys: Promoción tema 2026

– Comisión de Frente: Arandú Beleza

– International Samba Wings: Grupo de pasistas de la Prof. Anabella Leguiza

– Ará Berá: pareja de baile

– Grupo de pasistas: Arandú Beleza

– Teatro Mini: “El ministerio de los sueños”

– International Samba Wings: Grupo de pasistas de la Prof. Gabriela Ceballos

– Promoción de los Carnaval Barriales 2026.

– Pareja de tango y milonga

– Batería, bastonera y pasistas de Copacabana

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES “AMADO BONPLAND”

DIRECCIÓN. Av. Costanera General San Martin 100

Espectáculos previstos:

– Demostración de Tai Chi Chuan y Kung Fu

– Visitas guiadas por las salas del Museo

– Teatro Mini

– Actividades para Niños: paleontólogos por un día

– Cierre musical

MUSEO CORRENTINO DEL CHAMAMÉ

DIRECCIÓN: 25 de Mayo 1141

Espectáculos previstos

– Ballet Ñandereko (ritmos litoraleños)

– Visitas guiadas: el paso de Centro de Interpretación a Museo

– Presentación del Taller de Cico (lutheria)

– Presentaciones musicales de Juanchi Costa, Las Hermanitas Medina, Pedro Villalba, Enzo Barrios y Angirú.

MUSEO HISTÓRICO TTE. GDOR. MANUEL CABRAL DE MELO Y ALPOÍN

DIRECCIÓN: 9 de Julio 1044

Espectáculos previstos

– Visitas guiadas especiales

– Teatro Miní

– Actuación del tenor Sergio Casco

– Visita guiada con la temática: “Genealogía de las ideas políticas en Corrientes”.

– Mesa de revistas, folletos y postales

– Conversatorio personalizado sobre las colecciones a cargo de Roman del Grego.

MUSEO DE ARTESANÍAS TRADICIONALES

DIRECCIÓN: Quintana 905, esq. Salta

– Visitas guiadas por las salas de patrimonio

– Muestra de Maestros Artesanos: Transmisión de Técnicas

– Ballet “Coé Porá”

– Muestra en la sala itinerante: “Yesí Porá”

– Teatro Miní

– Intervención artística

– Cantina

– Música en vivo

– Ballet Folclórico Juvenil de la Honorable Cámara de Senadores.