La olímpica Ana Gallay brindó una charla abierta de beach volley en Mar del Plata

En el marco del ciclo de capacitaciones de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, la entrenadora de la selección aconsejó a los participantes.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita siguen sorprendiendo a los jóvenes con grandes referentes que transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones. La tres veces olímpica Ana Gallay pasó por el escenario principal de beach volley y brindó una charla donde aconsejó a los participantes de la competencia.

«Este es un torneo muy importante para Argentina dónde todos los chicos pueden desarrollar sus habilidades y competir. Hay que darle mucha importancia, ojalá sigan creciendo y se puedan sumar en el futuro más categorías», remarcó Gallay.

La oriunda de Cerrito, Entre Ríos, destacó «el trabajo de base de todas las provincias que hace que el beach volley esté creciendo en todo el país».

El área de capacitaciones de la subsecretaría de Deportes trabajó en más de 25 encuentros referidos a distintas disciplinas donde participaron entrenadores, profesionales de la salud y jóvenes deportistas.

Este viernes, gran cierre

Desde las 18.30 en el escenario principal del Skate Park de Mar del Plata se desarrollará la ceremonia de clausura de los Juegos Deportivos Nacionales Evita donde se entregará la tradicional Copa Juego Limpio.

Además, habrá un desfile de banderas provinciales, una muestra artística realizada por participantes, shows musicales y se elegirá por primera vez a la mejor mascota de los Juegos 2025. La competencia finalizará el sábado en horas del mediodía, con las últimas medallas en los distintos escenarios de La Feliz.