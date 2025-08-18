La OPS distinguió a la cartera sanitaria por el trabajo en infecciones respiratorias 

El organismo internacional y el Ministerio de Salud de la Nación, destacaron el funcionamiento de vigilancia, sistema de muestras y de información de pacientes con patologías respiratorias.

El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Epidemiología, participó del curso de Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Brotes. El mismo, fue organizado por la OPS/OMS Argentina y el Ministerio de Salud de la Nación, en colaboración con el Ministerio de Salud de Chaco.

La capacitación, que tuvo lugar en Resistencia, contó con la participación de equipos de vigilancia y respuesta rápida de todas las provincias del NEA. El objetivo principal fue fortalecer los conocimientos de los equipos en la detección, investigación y control de brotes de enfermedades.

“El Ministerio de Salud Pública a través de nuestro equipo, fue distinguido como unidad centinela IRAG (Infecciones Respiratorias Agudas). Esto forma parte de la línea de trabajo impulsada por el ministro”, contó la directora general Angelina Bobadilla.

En este sentido, explicó que “reconocieron el control de enfermedades respiratorias que utilizamos para saber en tiempo real la circulación de los microorganismos que generan patologías respiratorias. Por el funcionamiento anual de la vigilancia, sistema de muestras y de información de personas con estas patologías”.

Agregó que “una de las fuentes de información para saber qué germen produce estas enfermedades son las unidades centinelas. Para eso, trabajamos en red. La información sobre las mismas, es a través de los datos de las unidades y de los laboratorios de clínica de los hospitales”.