La «Orquesta Épica del Nordeste» llega al Teatro Vera

En el marco del Concierto Épico N°12, Sinfónico de Clásicos del Cine, la Orquesta Épica del Nordeste se presentará el próximo miércoles 15 de abril a las 21 horas en el Teatro Oficial Juan de Vera de la ciudad de Corrientes.

De esta manera, interpretará una excelente selección de Clásicos del Cine como El Señor de los Anillos, EL Hobbit, Matrix, Skyfall 007, Transformers, Interestelar, Armagedon y un viaje retro a películas como Tiburón, Psicosis, Odisea, Rambo, Rocky, Top Gun y mucha más música sorpresa. Cabe remarcar que La Orquesta Épica se destaca por dar shows de carácter “épico”, logrando una experiencia musical impactante e inolvidable.

Sobre la Orquesta

La Orquesta Épica del Nordeste se formó en Resistencia, Chaco, bajo la dirección y producción de Diego A. García en 2017 y desde entonces viene realizando espectáculos sinfónicos de música de películas, series streaming, video juegos, animes, teatro musical y ballets en vivo, rock sinfónico.

Está compuesta actualmente por 25 instrumentistas sinfónicos, chaqueños y correntinos (cuerdas, vientos: maderas, metales, percusión) y un conjunto de cantantes solistas y coristas de lujo.

Entradas

Se encuentran a la venta en weepas.ar/ y en boletería del teatro Vera, en San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.