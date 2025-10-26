La Orquesta Sinfónica de Prefectura Naval Argentina presenta “Sinfonía del Río”

Será el domingo 16 de noviembre en el Teatro Oficial Juan de Vera, desde las 20.30 con Jorge Suligoy como solista invitado y un repertorio de música popular con el chamamé como protagonista. El concierto será a beneficio de la Fundación Cultural 7 Corrientes y las entradas están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro.

Bajo la dirección del maestro Martín Caila, la Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina desembarca en el Teatro Oficial Juan de Vera para una “Sinfonía del Río” el domingo 16 de noviembre. Esta iniciativa, a beneficio de la Fundación Cultural 7 Corrientes, contará con Jorge Suligoy como solista invitado. Cabe destacar que la participación de la Orquesta será ad honorem, acompañando la causa a beneficio de la fundación dedicada a motorizar actividades culturales hacia la comunidad de Corrientes y la región.

En la noche del 16 de noviembre, la Orquesta propone un repertorio de música popular con el chamamé como protagonista. Myriam Fleitas y Marcelo Núñez oficiarán como maestros de ceremonia, y acompañarán Matías González y Martín Sena, referentes del género chamamecero, junto a Suligoy.

La Orquesta Sinfónica de la PNA viene trabajando varios repertorios de géneros populares y de la música clásica. Durante el año pasado y este 2025 realizó infinidad de presentaciones en lugares icónicos de nuestro país, convocando a Jorge Suligoy para las presentaciones en vivo para un repertorio de chamamé.



“Sinfonía del Rio” se ha presentado con éxito en el Palacio de la Libertad en Buenos Aires, en el Festival del Chamamé de Federal, Entre Ríos; en la Usina del Arte en un homenaje a Ernesto Montiel y en Radio Nacional durante el Día Nacional del Chamame, el pasado 19 de septiembre.

Para el concierto en el Teatro Oficial Juan de Vera, será un espectáculo con cincuenta músicos en escena para repasar obras clásicas del género chamamecero, con arreglos especialmente realizados para la ocasión.

Entradas

Disponibles a partir de $15.900 pueden adquirirse en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa, pueden financiarse hasta en 3 cuotas sin interés, con hasta 20% de reintegro.

+ Info

