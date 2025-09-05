La Orquesta Sinfónica vuelve al escenario del Teatro Vera con “Los viajes del joven Werther”

En el marco de los festejos por los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina que promueve la Asociación Alemana de Corrientes se presenta en vivo la Orquesta Sinfónica de la provincia de Corrientes desde las 21 con un repertorio de composiciones de autores alemanes acompañando el relato de Werther, que será personificado por el tenor Lisandro Palomo.

Bajo dirección de la maestra Andrea Fusco, la Orquesta Sinfónica de Corrientes vuelve al escenario del Teatro Oficial Juan de Vera, con entradas $5.800, y una invitación a nuevas audiencias a asistir y acompañar este primer concierto donde podrán apreciarse la Sinfonía N° 5 de Ludwig van Beethoven, La gruta de Fingal de Félix Mendelsshon, Danzas húngaras de Johannes Bramhs y la Marcha Eslava de Tchaikovsky, entre otras obras.

“La Sinfónica volverá a sonar después de años en el Teatro Juan de Vera, así que para nosotros es una fiesta de la música”, declaró Andrea Fusco. “Es una propuesta para todo público, para dejarse sorprender por la música, por el espectáculo y por el maravilloso teatro, que está pensado para este tipo de propuestas orquestales. Tenemos como objetivo siempre formar nuevos públicos, queremos que los niños y adolescentes asistan y conozcan la Orquesta, la escuchen” expresó.

Lourdes Sánchez, directora general del Teatro Oficial Juan de Vera, expresó que “apuntamos a formar público y nuevas audiencias para la música clásica, nos parece oportuno el concierto que brindará la Orquesta Sinfónica sobre compositores clásicos alemanes para que las nuevas audiencias puedan conocerlos y disfrutarlos”.

“Los viajes del joven Werther”

Inspirado en el personaje de Goethe, el joven Werther es un artista que se enamora de Charlotte, una mujer comprometida a otro hombre. El dolor que le produce este amor no correspondido lo lleva a viajar para tratar de olvidarla. Así, visita España, Italia y Rusia, pero la presencia de su amada lo acompaña donde vaya.

Las penas del joven Werther es el primer gran éxito del escritor alemán Goethe y es considerada la novela que da inicio al Romanticismo. Interpretado por Lisandro Palomo, Werther compartirá sus sentimientos a través de la música sinfónica y arias de óperas.

En 2025 se celebra el legado histórico y cultural de los alemanes que llegaron a una Argentina que los recibió con los brazos abiertos y que contribuyeron a la construcción y el desarrollo de una nueva patria.

En 1825 empezó la inmigración organizada desde Alemania hasta el Río de la Plata. Dos siglos después, se celebra no solo su aporte a la industria, la educación y las artes, sino también la fusión única de costumbres que hoy nos define: del asado al strudel, de la pasión por el fútbol a la precisión en la ingeniería.

Entradas

Las entradas están a la venta en weepas.ar y en boletería del Teatro Juan de Vera, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. desde $5800. Para clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa, tienen un 20% de descuento, un tope de reintegro de $20.000 y se pueden abonar hasta en 3 cuotas sin interés.