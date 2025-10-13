Inicio

Sobre nosotros

Publicidad

Contacta con nosotros

Búsqueda

La Policía de Corrientes capacita a efectivos en técnicas de rescate urbano

Avatar de @ctesnot
@ctesnot
La Policía de Corrientes capacita a efectivos en técnicas de rescate urbano

Con el objetivo de capacitar al personal para dar respuesta a la ciudadanía de una forma profesional, segura y eficiente, la Policía de Corrientes se encuentra realizando el curso de “Rescate Básico Urbano”.

Este curso fue aprobado a través de Resolución J.P. N 1030/2025, firmada por el Jefe de Policía, Miguel Ángel Leguizamón. Comenzó el pasado lunes 6 y culminará este viernes 17 de octubre.

Durante estos días, efectivos se capacitan intensamente en modalidad presencial, con actividades teóricas, prácticas, educación física y pruebas psicotécnicas. Pertenecen a divisiones como el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERYS) de los Bomberos, el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), Policía de Alto Riesgo (PAR), Grupo de Intervención Rápida (GIR) y Grupo Táctico de Operaciones (GTO).

Se trata de 27 efectivos que aprenden sobre rescates en altura, en agua, búsqueda de personas, rastreo y otras situaciones específicas. Horacio Rodríguez, director general de Lucha contra el fuego –a cargo del curso- comentó que en esta ocasión se destaca la incorporación de personal femenino a la capacitación.

En cuanto a los lugares donde se lleva a cabo la capacitación, se trata del puente Tala (cercanía a Riachuelo), playa Arazaty, puente Gral. Belgrano, edificios en altura y el complejo policial de Santa Catalina.

Todo el proceso es monitoreado por profesionales médicos, técnicos, licenciados en Higiene y Seguridad, enfermeros y profesores de educación física.

“De esta forma renovamos el compromiso y vocación de servicio hacia la comunidad”, expresó el Rodríguez.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Artículos destacados

Búsqueda

Detalles del autor

Síguenos en

Categorías

Archivos

Etiquetas

Alejandro Abraham Banco de Sangre Bella Vista Cambio Climático Casa Molina CECAP cocaína Concejo Deliberante Defensoría del Pueblo de Corrientes dengue desarrollo social descacharrado Dia del Donante Día Mundial contra el Trabajo Infantil Eduardo Tassano EFA “Tupa Rembiapo” Emilio Lanari Encuentro Provincial de Cooperativas Escolares Enrique Vaz Torres Epidemiologia Feria del Libro Itinerante Guillermo Osnaghi Hacienda y Finanzas Haz lo Tuyo Hospital Escuela Industria José Irigoyen Lavalle Malvinas Norberto Ast Plan de Prevención Policía Federal Raúl Schiavi Ricardo Bertolino Ricardo Cardozo santa rosa SEDRONAR tabai tatacua