La Policía de Corrientes capacita a efectivos en técnicas de rescate urbano

Con el objetivo de capacitar al personal para dar respuesta a la ciudadanía de una forma profesional, segura y eficiente, la Policía de Corrientes se encuentra realizando el curso de “Rescate Básico Urbano”.

Este curso fue aprobado a través de Resolución J.P. N 1030/2025, firmada por el Jefe de Policía, Miguel Ángel Leguizamón. Comenzó el pasado lunes 6 y culminará este viernes 17 de octubre.

Durante estos días, efectivos se capacitan intensamente en modalidad presencial, con actividades teóricas, prácticas, educación física y pruebas psicotécnicas. Pertenecen a divisiones como el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERYS) de los Bomberos, el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), Policía de Alto Riesgo (PAR), Grupo de Intervención Rápida (GIR) y Grupo Táctico de Operaciones (GTO).

Se trata de 27 efectivos que aprenden sobre rescates en altura, en agua, búsqueda de personas, rastreo y otras situaciones específicas. Horacio Rodríguez, director general de Lucha contra el fuego –a cargo del curso- comentó que en esta ocasión se destaca la incorporación de personal femenino a la capacitación.

En cuanto a los lugares donde se lleva a cabo la capacitación, se trata del puente Tala (cercanía a Riachuelo), playa Arazaty, puente Gral. Belgrano, edificios en altura y el complejo policial de Santa Catalina.

Todo el proceso es monitoreado por profesionales médicos, técnicos, licenciados en Higiene y Seguridad, enfermeros y profesores de educación física.

“De esta forma renovamos el compromiso y vocación de servicio hacia la comunidad”, expresó el Rodríguez.