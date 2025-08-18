La Provincia fue reconocida por sus iniciativas y logros en alfabetización

El Gobierno de Corrientes ha puesto a la alfabetización en el centro de su agenda educativa. Esta decisión se traduce en acciones tendientes a mejorar el desempeño en la oralidad, la lectura y la escritura en todos los estudiantes. Estas iniciativas y sus logros fueron reconocidos este lunes en Casa de Gobierno por la organización “Argentinos por la Educación”, en un acto que fue presidido por el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard.

Argentinos por la Educación es una institución plural, independiente y federal que trabaja para mejorar la educación argentina, con la misión de contribuir a transformarla a través de datos, consensos y campañas.

El reconocimiento de “Provincia Alfabetizando”, otorgado hoy a Corrientes, destaca los significativos avances de la política de alfabetización fruto del monitoreo de cinco componentes críticos con foco en el primer ciclo del nivel primario: la asistencia efectiva de alumnos, formación docente continua y específica en alfabetización inicial, entrega de libros literarios, evaluación de los aprendizajes y la institucionalización de la política.

En este marco, entre los distintos logros, el Ministerio de Educación provincial incorporó a la alfabetización como prioridad en su agenda educativa. Llevó adelante, por ejemplo, el programa “Liderar la alfabetización inicial”, también el “Plan estratégico jurisdiccional de alfabetización” que abarcó un programa de infancia.

Asimismo, se implementó el programa “Queremos aprender”, destinado a docentes y estudiantes de primer grado; se realizó el primer “Censo de fluidez y comprensión lectora” para estudiantes de tercer y sexto grado y los dos primeros años del nivel secundario, y se desarrolló el programa denominado “Enseñar y aprender en contextos rurales”, donde se evaluó lenguaje oral, vocabulario y conciencia fonológica en salas de 5 años, entre otras múltiples actividades.

Pedro Braillard Poccard

“Un gobierno que decide autoevaluarse asume una actitud valiente, porque es mostrar lo que no está bien para empezar a construir lo que se debe. Esa fue la decisión que tomó el gobernador al avanzar en un tema tan central como la alfabetización”, expresó el vicegobernador.

Braillard Poccard remarcó que la política educativa requiere el involucramiento directo de docentes, padres y de toda la sociedad, y sostuvo que la modalidad de evaluación aplicada en este campo debería extenderse a otras áreas estatales, como la salud o la seguridad.

Asimismo, consideró que el avance logrado en materia de alfabetización debe ser motivo de orgullo para todos los correntinos. “No hay mayor satisfacción que nuestros niños puedan manejar la lectura y la escritura, la vía más directa para acceder al conocimiento”, señaló.

Finalmente, el vicegobernador agradeció a Argentinos por la Educación, y destacó que el reconocimiento constituye “un día de alegría para todos”.

Práxedes López

“Es un día de celebración para Corrientes, con este hito que venimos marcando desde la política educativa, trabajando muy fuerte para asegurar la terminalidad de los alumnos”, manifestó en primer lugar la ministra de Educación, Práxedes López, señalando luego que fue clave la tarea de alfabetización con “un gran equipo del ministerio y el apoyo de otras instituciones”.

La ministra consideró que se trata de un valioso trabajo junto a todos los niveles educativos, acompañados por los docentes y supervisores, incorporando en esta misión a los padres. “Así, empezamos a medir los aprendizajes. Y presentamos recientemente, nuestro monitoreo con inteligencia artificial, todo sistematizado”, puntualizó López. resaltando que detrás de todo esto existe un equipo de trabajo más de 100 personas, responsables de esta transformación educativa.

“Sentimos alegría y satisfacción cuando vemos que los alumnos escriben y leen con fluidez en primer grado”, enfatizó dejando en claro que “alfabetización para todos es futuro para Corrientes”.

Para concluir, la ministra dijo que este reconocimiento “nos llena de orgullo y renueva el compromiso de seguir trabajando por una Corrientes más alfabetizada”.

Agustina Lenzi

La directora de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, Agustina Lenzi destacó este reconocimiento a Corrientes, que se sumó a la iniciativa con un fuerte compromiso en pos de una mejor educación pública, que sea siempre inclusiva y en virtud de ello, pidió un fuerte aplauso para la Provincia, que fue retribuido por los presentes en el Salón Amarillo.

Lenzi explicó que esta fue una campaña que “impulsamos junto a más de 200 asociaciones en todo el país con el objetivo de poner en el centro de la prioridad en la política educativa”, atacando de lleno la problemática para lograr que “todos los chicos entiendan lo que lean a la edad adecuada”, siendo los resultados altamente satisfactorios.

Presencias

Acompañaron a las autoridades ministros del Gabinete provincial; legisladores; el analista de relaciones gubernamentales, Massimiliano Pisani; el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza; miembros del Gabinete del Ministerio de Educación; autoridades escolares y docentes.