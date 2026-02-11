La Provincia llevará el programa «Empleabilizate» a Virasoro

La Dirección de Juventud de la Provincia de Corrientes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, llevará adelante el programa “#Empleabilizate” este miércoles 11, a partir de las 10 de la mañana, en la Casa del Bicentenario de la localidad de Virasoro.

La propuesta está pensada para jóvenes que buscan dar sus primeros pasos en el mundo laboral o mejorar sus oportunidades de conseguir trabajo. Durante la jornada, trabajarán en simulacros de entrevistas laborales, análisis FODA personal y el uso de herramientas para el armado del Currículum Vitae, con el objetivo de fortalecer la confianza y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

Al respecto, la directora de Juventud de la Provincia, María Clara Gortari, expresó: “Los jóvenes somos el motor de nuestra provincia. Desde la Dirección de Juventud creemos que es fundamental estar presentes, escucharlos y acompañarlos, brindándoles herramientas que les permitan proyectar su futuro. Seguimos trabajando en línea con la visión de desarrollo e inclusión que impulsa nuestro Gobernador Juan Pablo Valdés, y en articulación con el trabajo que lleva adelante el ministro de Desarrollo Social José Irigoyen, para que cada joven correntino tenga más oportunidades de crecer y desarrollarse”.

Desde la Dirección de Juventud se continúa impulsando este tipo de iniciativas en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de acercar oportunidades reales a la juventud correntina, promover el acceso al empleo y fortalecer habilidades necesarias para su inserción en el mundo del trabajo.